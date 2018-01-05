На дом пинского бизнесмена совершено вооруженное нападение 3 5.01.2018, 11:17

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Злоумышленники связали жену и дочь бизнесмена, милиция применила оружие.

Вечером 4 января злоумышленники проникли в дом индивидуального предпринимателя в Пинске, связали его жену и 11-летнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги. Не растерявшись, мужчина смог нажать тревожную кнопку.

Через четыре минуты на место происшествия прибыл наряд Департамента охраны МВД. Сотрудники милиции заметили следы проникновения в жилище, а также мужчину в маске, который скрылся в доме. Позже был найден еще один нападающий, сообщают в Следственном комитете.

Подозреваемые оказали активное сопротивление правоохранителям - даже пытались забрать табельное оружие одного из милиционеров. Милиционеры вынуждены были стрелять. В результате двоих нападающих задержали, они получили огнестрельные ранения. Одному из них 32 года, второму - 29. Сейчас они госпитализированы, палата охраняется конвоем. Им грозит до 15 лет за грабеж.

Никто из семьи бизнесмена не пострадал.

Всего нападавших было четверо, сообщает милиция Брестской области. Еще двое сбежали с места преступления, но их также задержали.

На месте нашли помповое ружье и деньги, которые ночные «гости» забрали у бизнесмена. Нападающие хотели забрать 11,5 тысяч долларов.

Напомним, в ноябре неизвестные в масках напали на барановичскую предпринимателя. Ее и внука тоже связали и требовали деньги, но она сумела вызвать милицию.