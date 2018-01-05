Видеофакт: Отец с сыном веселились всю ночь в ТЦ после закрытия 13 5.01.2018, 11:22

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Отец спрятался с сыном в ТЦ, а когда тот закрылся, всю ночь катался с ребенком на аттракционах.

Видео из одного барнаульского торгового центра попало в интернет. Отец с сыном, после закрытия ТЦ, остались внутри здания. Они спрятались в детской игровой комнате супермаркета. После того, как сотрудники магазина ушли, мужчина с ребенком проникли в помещение и начали веселиться на аттракционах, пишет amic.ru.

Веселье ночных посетителей зафиксировали камеры наблюдения. Как отреагировало на произошедшее руководство торгового центра, неизвестно.

Также неизвестно, понесет ли мужчина какую-либо ответственность за свой поступок.