Почему кассиры выдают белорусам лишние деньги при обмене валюты 20 5.01.2018, 11:29

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Новости об ошибках кассиров обычно вызывают резонанс и вопросы.

В последнее время все чаще появляются новости о том, что минская милиция разыскивает людей, которым кассир обменника по ошибке выдал лишние деньги.

Журналисты tut.by пообщались с несколькими банкирами и узнали, насколько это распространенное явление. Нам также рассказали, часто ли находят забравших деньги и кто возмещает ущерб, если разыскать такого клиента не удалось.

Новости об ошибках кассиров обычно вызывают резонанс и вопросы. Но тут стоит отметить сразу, что по закону забравший деньги человек не несет за это административной или уголовной ответственности. Пересчитывать банкноты возле кассы клиент не обязан. А что относительно банковских работников?

«Кассир — это сложная работа с высоким уровнем стресса»

В одном из крупных негосударственных банков рассказали, что ежегодно бывает несколько случаев, когда клиенту недодали или выдали лишнего при обмене.

— Больше таких случаев не стало, просто после отмены покупки и продажи валюты по паспорту иногда сложнее найти того, кто получил неправильную сумму. Раньше обычно обходились без привлечения милиции, — уточняет специалист.

Порядок действий при выявлении недостачи (или наоборот) такой: кассир уведомляет непосредственного начальника, и он ставит в известность службу безопасности банка (причем это происходит вне зависимости от суммы ошибки). Клиента пытаются найти через совершение им других операций в банке, где требуются паспортные данные, или по номеру машины, на которой он приехал в банк. Если поиски безуспешны, следует обращение в милицию. У нее свои методы, в том числе — обращение в СМИ.

Вопросы вызывает этичность публикации лица клиента, которого просят вернуть лишнее.

— Тут есть нюансы. Во-первых, это решает не банк, а уже милиция. Во-вторых, по нашему опыту, утверждения клиентов о том, что о лишних деньгах не знал и сумму не пересчитывал — лукавство. 90% людей, получивших лишние суммы, деньги пересчитали или сразу у кассы, или на выходе из банка. И это видно на камерах видеонаблюдения, — рассказывают в банке.

Причины таких ошибок кассиров — вовсе не низкая квалификация сотрудников, уверены в финучреждении.

— Это сложная работа с высоким уровнем стресса и ответственности: смена длится 8 часов, два часа без перерыва кассир сидит в небольшом закрытом помещении, где непрерывно ведется видеозапись, в том числе — разговоров. В результате нередко профессиональное выгорание, опечатки — ведь все операции набираются на компьютере, — поясняет специалист.

При этом, если клиента так и не удастся выявить, платить кассиру не придется — его ответственность, по крайней мере у кассиров в крупных банках, застрахована. Ущерб покроет страховая.

— По крайней мере, в нашем банке кассиров за такие ошибки не наказывают никогда, — резюмирует собеседник.

«Есть дефицит квалифицированных кассиров»

В другом крупном банке добавляют, что сейчас милиция сама почти всегда публикует фото человека, получившего лишнюю сумму. И находят таких людей часто, потому что «публичность многим не нужна».

Если же такого клиента не разыскали, то ущерб в этом банке возмещает кассир, говорит собеседник.

— Проблема в квалификации кадров. Есть дефицит квалифицированных кассиров и профицит экономистов, — поясняет он.