Змитер Войтюшкевич представил танцевальную «Калядку» на слова Владимира Некляева 1 5.01.2018, 12:06

7 января в Минске состоится концерт известного белорусского музыканта.

Накануне праздничного концерта, который состоится 7 января в минском ДК Шарко, Змитер Войтюшкевич представил новую песню «Калядка» на слова Владимира Некляева. Это первая за много лет танцевальная запись артиста, пишет tut.by.

Композицию сопровождает видео Сергея Сацука, снятое перед Новым годом в Минске и окрестностях.

— Это такой немного шальной эксперимент — попытка сделать песню, которая может звучать на современных массовых праздниках в городе. Сейчас очень мало танцевальных композиций на белорусском. И если для молодежной публики качественные вещи делает Shuma, то для взрослой и неэстетской аудитории совсем ничего нет, — рассказал Змитер.

Концерт 7 января пройдет в традиционном для Войтюшкевича и WZ-Orkiestra лирическом ключе и живом звучании. Будут лучшие песни из разных альбомов, а также праздничные и детские. Змитер приглашает всех приходить на концерт семейно — некоторые песни музыканты исполнят вместе с детками.

Змитер Войтюшкевич и WZ-Orkiestra с программой «На Каляды»

7 января — ДК Шарко (ул. Уральская, 3) — 19.00

Стоимость билетов: от 23 рублей