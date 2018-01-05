Cтала известна дата суда над патриотом Андреем Белявским 2 5.01.2018, 12:12

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Андрей Белявский

Андрей Белявский обвиняется в «незаконном хранении» патрона.

Суд Ленинского района 11 января в 10:30 начнет рассмотрение уголовного дела против минского художника-дизайнера Андрея Белявского, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Уголовное дело против Андрея Белявского было возбуждено за хранение одного патрона. Боевой патрон от автомата Калашникова был найден среди вещей Белявского время обыска после его задержания в марте 2017 года по так называемому «делу патриотов». На следствии Белявский сообщил, что хранил патрон в качестве сувенира и признал свою вину в хранении патрона.

12 декабря Следственный комитет предъявил обвинение Белявскому согласно ч. 1 статьи 295 Уголовного кодекса Беларуси "Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ». Согласно этой статье Белявскому может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации, или исправительные работы на срок до двух лет. Дело было передано в суд Ленинского района Минска.