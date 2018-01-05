В Японии на аукционе продали тунца за $323 тысячи 9 5.01.2018, 12:15

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Рыбный рынок Цукидзи в Токио

Фото: Akio Kon / Bloomberg

Это четвертая по величине сумма, заплаченная за все время проведения рыбных аукционов.

В Японии на первом рыбном аукционе в 2018 году продали тунца весом 405 кг за $323 тыс (около 36 млн иен). Об этом сообщает телеканал NHK World (перевод – rbc.ru).

Это четвертая по величине сумма, заплаченная за тунца за все время проведения аукционов. Торги традиционно проходили на рынке Цукидзи в Токио, который считается одним из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов. Аукцион стартовал в 05:30 по местному времени (23:30 по Минску).

Абсолютный рекорд был поставлен в 2013 году, когда на аукционе был продан тунец весом 222 кг за рекордные $1,8 млн. Его приобрела сеть суши-ресторанов Sushi-Zanmai. В 2012 году они также купили 269-килограммового тунца за $728 тыс.