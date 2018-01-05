Гордон: Американские капканы для России расставлены 21 5.01.2018, 12:26

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Дмитрий Гордон

Фото: Gordonua.com

И не поможет ей уже ничего.

Американские власти приняли важные решения, направленные на то, чтобы "добить Россию". Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Американские капканы в отношении России расставлены – я это точно знаю. И не поможет ей уже ничего – ни освобождение заложников, ни другие шаги. Приняты магистральные решения, которые нацелены на то, чтобы Россию как государство, которое ввязалось не в свое дело, добить. Уровень России (например, объем ВВП) не позволяет ей сегодня так себя вести. Это все равно что я (хотя больше 10 лет занимаюсь кикбоксингом) выйду на ринг с Виталием Кличко. Он от меня оставит мокрое место! И правильно сделает. Поэтому когда Россия задирается к чемпиону мира в супертяжелом весе, это выглядит так же", – сказал Гордон.

Главным таким "капканом" журналист назвал доклад об активах приближенных к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов, который США должны опубликовать в феврале.

"Конгресс принял решение, что 2 февраля финансовая разведка США, ЦРУ, ФБР должны показать все финансовые документы, связанные с российской элитой, с приближенными к Путину людьми. Там будут все счета, недвижимость, собственность. Можно только догадываться, что будет дальше. Думаю, деньги арестуют, и эти люди никогда их больше не увидят", – предположил журналист.

Второй "капкан" – расследование крушения малайзийского самолета над Донбассом в июле 2014 года, когда погибли 298 человек. Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

"По этому делу работа завершена. Кто это сделал – уже понятно. Будут результаты оглашены с точностью до миллиметра: чей это "Бук", кто его завез на территорию Украины, кто обслуживал, кто нажимал на кнопки, почему сбили его, а не самолет рейса Ларнака – Москва, в котором летели россияне... Ведь, насколько я понимаю, схема была такая: сбить самолет с россиянами (эту версию, в частности, озвучивал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. – прим.), а затем сказать: "Смотрите, что хохлы, сволочи, делают! Сбивают наши самолеты" – и тут же армадой зайти в Украину и отсечь территорию юго-востока. Но, как всегда, сработал человеческий фактор – сбили не тот самолет", – сказал журналист.

Еще один "капкан" – расследование Смоленской трагедии: 10 апреля 2010 года самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился в России. Все находившиеся на борту люди погибли. В минобороны Польши считают, что на борту произошел взрыв, результаты расследования должны опубликовать весной.

"Я отсылаю всех к сенсационному интервью с [бывшим народным депутатом, Героем Украины, генерал-лейтенантом СБУ] Григорием Омельченко на сайте "ГОРДОН". Оно вышло в 10.00 [14 декабря 2016 года], а в 12.00 у Путина была пресс-конференция. К тому времени уже полмира это интервью прочитало (в интервью Омельченко, в частности, сказал, что "группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших в авиакатастрофе под Смоленском". – прим.), и польский журналист встал и задал Путину вопрос по самолету. На пресс-конференциях Путин великолепен, он себя прекрасно держит, у него шикарная подготовка, и вообще он выдающийся политик, но тут он вдруг потерял самообладание и произнес фразу, которая выдала его с потрохами. В России всегда говорили, что взрыва не было, все случилось из-за погодных условий, и тут он говорит, мол, даже если там был взрыв, то где взрывное устройство закладывали, в Варшаве? "Ищите у себя тогда". То есть он уже допускает, что там был взрыв", – сказал журналист.

Гордон считает, что если причастность Москвы ко всем этим преступлениям докажут, Россию могут объявить государством-террористом.

"То есть если будет доказана причастность (а она будет доказана) государства Россия ко всем этим моментам, Россию могут объявить государством-террористом, а руководство России – террористами. А дальше – все! В современном мире можно задавить любое государство. Есть огромное количество рычагов, на которые можно давить. Вопрос в политическом желании и сроках", – считает журналист.