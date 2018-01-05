«После Нового года квартира завалена конфетами. Ну кому нужны такие подарки?» 20 5.01.2018, 12:43

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Минчанка возмущается, что советская традиция вручать упаковки сладостей никак не исчезнет.

- У нас двое близнецов, и каждый Новый год квартира превращается в склад никому не нужных конфет, - рассказывает kp.by минчанка. - На работе мне и мужу дают наборы по 1 кг. Итого 4 кг! Конфеты, скажу честно, так себе, мы такие не покупаем и не едим. В школе за активное участие в мероприятиях и спортивных соревнованиях детям тоже вручили конфеты. По 0,5 кг. То есть домой они принесли еще целый килограмм. Принесли и бросили! Спрашиваю: «Ой, что вам там дали такое?» «Ничего, - отвечают. - Конфеты только». Ну не вызывает у современных детей восхищение сам факт обладания конфетой. Тем более сосулькой в дешевой обертке или шоколадным батончиком, в котором и шоколада-то нет. Конечно, все съедят, если будет валяться. Но радости нет! Да и зачем это есть? Зачем эти тонны конфет? Казалась бы, давно прошли времена, когда шоколадки - дефицит и мечта. Сейчас есть из чего выбрать, полки завалены. Для некоторых семей, конечно, качественные сладости недоступны по цене. Но качественные в подарки и не кладут.

Да, лет 30 любой подарок радовал детей. Мандарины, конфеты, упаковки из-под которых под елку ставили. А уж если они в пластиковой упаковке были! Дед Мороз или снеговик с конфетами - мы его годами хранили! Но ведь время идет, должно же что-то изменяться! Спрашиваю на работе: зачем опять конфеты в подарок? Отвечают: традиция. Глупость какая!

Мы были бы рады упаковке фломастеров, они всегда пригодятся. Билетам в кино. Хлопушкам новогодним. Да чему угодно. Но не ящику дешевых конфет.

Наборы эти раздаем соседям, коллегам бездетным. Но неудобно себя чувствуем: ведь очевидно же, что отдаем, потому что сами не хотим есть. А сестра моя работает врачом в детской поликлинике, рассказывает, что после Нового года половина родителей эти конфеты как презенты им приносит. И валяются они в тумбочках потом. Доктор что, леденцами питаться месяц может? Обычной ручке больше бы обрадовались, честное слово…