Разбой в Пинске: Грабители были на машине с российскими номерами 23 5.01.2018, 12:47

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Фото: СК

Подробности разбойного нападения на бизнесмена в Пинске.

4 января в дом пинского бизнесмена ворвались четверо неизвестных. Они связали супругу и дочь предпринимателя и требовали рассказать, где лежат деньги. По неподтвержденным данным, среди нападавших был один белорус и трое россиян.

Нападение произошло на тихой улице частного сектора Пинска. Как сообщалось ранее, нападавшие забрали 11,5 тысячи долларов. После этого хозяин дома сумел воспользоваться охранной сигнализацией — нажал «тревожную кнопку». Через четыре минуты на место происшествия прибыл наряд отдела Департамента охраны. Двое нападавших оказали сопротивление и попытались завладеть табельным оружием одного из милиционеров.

Правоохранители применили табельное оружие и обезвредили двух нападавших. Двое других скрылись, но позже были задержаны.

Хозяин дома и члены его семьи не пострадали. Как рассказали tut.by соседи жертв нападения, поздно вечером они услышали хлопки и звук сирен:

— Я вышел во двор, а там стояли где-то четыре машины скорой, ОМОН. Потом видел, как двух человек (нападавших. — Прим. TUT.BY) выносили из дома на носилках, — сообщил очевидец.

Знакомые пинского бизнесмена предположили, что нападавшие работали по наводке. Мужчина начинал свой бизнес с торговли в киоске, постепенно его дело росло. Последние годы он занимался сдачей в аренду площадей.

Детали нападения пока не раскрываются. По информации из неподтвержденных источников, трое нападавших — россияне, четвертый — уроженец городского поселка Логишин. К дому своей жертвы они подъехали на иномарке с российскими номерами 190-го региона — Московская область. Автомобиль белого цвета с рисунком головы волка на капоте. В правоохранительных органах TUT.BY пока не подтвердили эту информацию.

Жители Логишина, с которыми удалось нам поговорить, характеризуют задержанного нейтрально. Родился и вырос в городском поселке, затем уехал на заработки в Россию, создал свою бригаду. Последние годы он жил на территории России.

О возможной причастности задержанных к двум ограблениям в Барановичах пока не сообщается, проводятся следственные мероприятия.