Александра Саснович обыграла четырех более именитых соперниц 3 5.01.2018, 12:55

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Александра Саснович

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Как белорусская теннисистка наводит шум в Брисбене.

Перед полуфиналом турнира-миллионника в Брисбене латвийка Анастасия Севастова отметила, что Саснович, 88-я ракетка мира, в начале года «жжет». И как в воду глядела. Александра если и не сожгла, то иссушила соперницу в очной встрече, несмотря на ощутимую – 72 строчки – разницу в рейтинге. Кажется, на данный момент Саснович, начинавшая свой путь в Брисбене с квалификации, любые рейтинги нипочем. В основной сетке она провела четыре матча, все – против более «высокопоставленных» соперниц. Ноги ни одна не унесла, хотя несколько раз белоруске приходилось демонстрировать волю после не самых удачных стартовых сетов, пишет «Трибуна».

Смотрите и восхищайтесь!

Поединок за выход в финал получился очень упорным. Почти по всем компонентам – процент попадания первой подачи, процент выигранных очков и т.д. – соперницы были примерно равны, но Саснович чуть лучше. Основную роль сыграло умение белоруски брать свое в решающие моменты. У Севатовой было три возможности сделать брейк, но воспользовалась она только одной. Саснович забрала у соперницы две подачи из двух возможных – и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть матч. На тайбреке первого сета Саснович также оказалась более хладнокровной – 7:3.

Реакция Александры на победу, как всегда, была очень искренней.