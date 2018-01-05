Индекс Dow Jones поднялся на небывалую историческую высоту 5.01.2018, 13:02

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На фондовой бирже США продолжается оживление на фоне уверенных экономических показателей.

Промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые превысил отметку 25000 пунктов, а другие ключевые индексы вновь достигли рекордных высот на фоне уверенных экономических показателей, продливших новогоднее оживление на фондовой бирже, сообщает «Голос Америки».

Индекс, охватывающий 30 крупнейших промышленных компаний США, в 2017 году пересек пять тысячных отметок благодаря хорошим показателям корпоративных прибылей и надеждам на реализацию повестки президента Дональда Трампа, призванной стимулировать рост экономики.

Индекс поднялся на 5000 пунктов меньше чем за год, что стало для него самым резким скачком роста с момента его создания в мае 1896 года.

На Уолл-стрит 2018 год начался в целом очень уверенно: в среду индекс S&P впервые закрылся на отметке выше 2700 пунктов, а днем ранее Nasdaq преодолел отметку в 7000 пунктов. В четверг оба индекса также закрылись с рекордными показателями.

Хорошие данные по промышленности и сфере услуг в крупнейшей экономике мира задали тенденцию на повышение. Также в четверг были опубликованы данные о том, что в декабре американские компании активизировали наем новых сотрудников.

«Есть ожидания, что на рынок вернется волатильность, которая потянет его вниз» в какой-то момент в этом году, отмечает главный стратег компании Prudential Financial в Ньюарке Куинси Кросби.

«Однако пока есть экономический рост, и заработки растут… по-прежнему есть прочные основания для повышения, – добавила она. – Оживление на бирже свидетельствует о том, что инвесторы рассчитывают на сохранение благоприятных условий по меньшей мере в первые месяцы года».