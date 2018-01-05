Заведующую детсада в Светлогорске, откуда сбежали дети, тоже уволили 38 5.01.2018, 13:06

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На день раньше была уволена воспитатель с 30-летним стажем.

В детском саду Светлогорска, откуда 3 января сбежали дети, сегодня работает милиция, пишет kp.by.

Назавтра после ЧП стало известно, что уволили воспитательницу - она отработала в садике 29 лет и собиралась получать высшую категорию. Некоторые родители в шоке от такого решения. Об Елене Валерьевне отзываются как о прекрасном педагоге, именно ради нее некоторые семьи привели детей в этот сад. Известно, что женщина уже забрала трудовую книжку.

Через эти ворота дети совершили побег

Фото: АЛЕСЯ ДОБЫШ

Через два дня после ЧП уволили и заведующую.

Дети, которые сбежали из детсада, так и не признались, чья это была идея

Фото: АЛЕСЯ ДОБЫШ

А беглецы – Дима, Федор и Антип – сегодня пришли в садик. Ворота, кстати, закрыты на тяжелую щеколду, она находится высоко - ребенку до нее не достать.

Напомним, 3-4 летние дети сбежали из детсада и доехали на поезде до Жлобина.