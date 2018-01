Как минская пенсионерка путешествовала по Дикому Западу на авто 4 5.01.2018, 13:12

2,545

Белоруска отправилась читать лекции в двух университетах на западе США.

Елена Руденко — профессор БГУ, доктор филологических наук, а с некоторых пор еще и пенсионерка. Недавно ей предложили почитать лекции в двух университетах на западе США. Елена отправилась за океан, а позже самостоятельно путешествовала по стране на арендованной машине, пишет tut.by.

Пение морских львов и кулинарный рай

- Я очень люблю западный Орегон (Орегон — штат на северо-западе США, один из так называемых Тихоокеанских штатов. — Прим.), его озера, леса, реки, заповедники. Здесь все просто дышит изумлением и энергией американских первопроходцев.

Переночевав в городе Ридспорт, я пересекла речку Ампкву при впадении в океан и продолжила свой путь на север по Oregon Coast Highway 101.

Справа была вот такая красота:

А слева вот такая:

Начинались знаменитые орегонские дюны.

Среди этой красоты нередко встречались путешественники. Один из них, молодой менеджер, рассказал, что он специально прихватил выходные и поехал из Сиэтла в Сан- Франциско в командировку на машине, чтобы повидать эти места. Определенно, американцы — нация на колесах.

В городе Флоренс обнаружилась пещера с морскими львами. Я заплатила за вход и спросила: «А львы-то хоть дома?» — «Дома, дома, — ответила милая дама-контролер, — вчера только две сотни приплыли».

Морские львы и вправду были дома, валялись повсюду и, более того, пели! Главный самец запевал, и все его домочадцы дружно подхватывали. Вот она, эта песня.

Океан не надоедает, я ехала, ходила, сидела, впитывала красоту про запас. А еще ела так вкусно, как никогда в жизни.

В картонной забегаловке на берегу океана готовили свежайшие блюда из только что пойманной рыбы. Огромных палтусов разделывали и тут же бросали на сковородки. В большущий котел во дворе сваливали все свежепойманные морепродукты: устрицы, морские гребешки, крабы, креветки, мидии и еще бог знает кто закипали, вылавливались, сортировались, подавались к столу и немедленно поедались. Картошка фри, крабовое мясо, паприка и неизменная кола. Вот оно, кулинарное счастье!

Я переночевала в Астории и свернула к Портленду. Это очень достойный город. По словам самих американцев, «это город, где ходят пешком». А это, безусловно, серьезная особенность по сравнению со многими другими городами США. Кроме того, тут есть аж два вида трамваев — обычные и скоростные. Я провела в Портленде целый день, отдав должное Вашингтон-парку, особенно Hoyt Arboretum, где собраны, в частности, образцы деревьев Тихоокеанского побережья, в первую очередь штата Орегон.

Могучая река Колумбия разделяет штаты Вашингтон и Орегон. Вдоль левого берега, Орегонского, тянется скоростной Vietnam Veterans Memorial Highway № 84, а вдоль правого, Вашингтонского, — далеко не такой комфортный, но исторический Clark and Lewis Highway.

Проклиная себя за авантюризм, я пересекла реку по уже знакомому Тихоокеанскому хайвею № 5 и отправилась на восток вдоль Колумбии по экстремальной дороге Кларка и Льюиса. Не факт, что это был лучший выбор: красивейшие водопады Орегона остались с другой стороны. Но красоты по обоим берегам Колумбии — через край, а муза первооткрывателей Америки по-прежнему не давала мне покоя.

Я выехала рано утром, и по мере продвижения на восток природа разительно менялась. Позади остались мост Богов и водопады ущелья Колумбии. Исчезла за задним бампером гора Худ — неизменный символ Орегона. Горные склоны, покрытые буйными лесами, сменялись все более пологими холмами.

Бесплодная прерия завораживает, и завораживает сильнее, чем неземной красоты водопады и горные леса. Эта земля нескончаема и разнообразна, это небо неохватно, эти океаны, реки и озера безбрежны!

Я ехала вдоль Колумбии, а потом свернула на север, где пустынные равнины штата Вашингтон стали перемежаться сосновыми лесами.

Первая часть моего пути подходила к концу. За спиной тысяча триста миль, а впереди — передышка в Споканской долине.

За рыбалку — не более пяти рыб

К штату Вашингтон у меня особое отношение. С него началась моя любовь к Америке, я неплохо его знаю и очень люблю разнообразие этого Зеленого Штата: туманный океанский запад и сухой восток, лесистый озерный север и пустынный юг. Все знают грозные горы Вашингтона — Святую Елену и Райнир, заповедники Олимпия и North Cascades, харизматичный Сиэтл и консервативный Спокейн. Здесь есть все: яблоневые сады и винодельческие долины, Каскадные горы и Скалистые горы, нескончаемые леса и такие же нескончаемые каменистые пустоши, кишащие стадами ранчо и кишащие рыбой водоемы.

Я провела в Вашингтоне две недели и немало поездила с друзьями: и в индейские резервации, и на рыбалки. Кстати, Рыбалки на востоке Вашингтона выглядят примерно так, как на фото выше.

И будьте уверены: все, включая грудных младенцев, поймают разрешенные пять рыб — огромных форелей или лососей.

Из поездок с друзьями мне особенно запомнилась одна — в Палаус. На мой взгляд, Палаус — очень типичный регион США (расположен на юго-востоке штата Вашингтон). Как и во всех маленьких американских городках, в столице округа есть сити-холл, музей и библиотека.

Прямо на картинке, в левом нижнем углу, есть еще одна замечательная особенность Америки: здесь любят и умеют рассказывать истории, слушают и слышат рассказы близких и совсем незнакомых людей. «Tell me you story», «I'll tell you a story» как приглашение поговорить и услышать друг друга. Умение рассказывать истории высоко ценится и приравнивается к другим необходимым светским навыкам: умению танцевать, владеть музыкальным инструментом или иностранным языком. Storytelling учат на специальных курсах и в кружках, собственно, это и написано на объявлении. Мне даже кажется, что отсюда выросли великие американские писатели.

Вот еще одна библиотечка, уличная.

А про обычай ставить любимым или почетным гражданам не громоздкие памятники, а городские скамейки, по-моему, уже все знают.

Регион Палаус полон небывалых природных красот и чудес. Одно из них — водопады на одноименной реке.

Это часть национального парка на реке Палаус. Это географически уникальный район, где представлено наследие древних эпох. Там много ледниковых озер, подземных каверн, рек, скальных наслоений и бьютов.

Бьют — это геологическая аномалия. Речь о куске скалы, чей возраст 400 миллионов лет. Более молодые скальные породы (их возраст всего 15 миллионов лет) вытолкнули его наружу. Самый известный бьют — Steptoe Butte, который торчит, как шиш, посреди ровной и довольно безлюдной земли.

«Колеса в порядке, мэм», или о моем визите в автомастерскую

Впереди меня ждало продолжение моего путешествия в одиночку. И к нему нужно было готовиться. Мысль об отсутствии запаски не давала спать спокойно. Я решила воспользоваться передышкой, чтобы заняться этим, и отправилась в автомастерскую.

Мне навстречу выехал серьезный мужчина в инвалидной коляске и темных очках (как выяснилось, хозяин) с двумя подручными. Я порадовалась и за него, и за Америку.

Диалог у нас вышел знаменательный.

— Добрый день, мэм! В чем проблема?

— Добрый день! Э-э-э… Что нужно делать, чтобы колесо не лопнуло?

Хозяин объехал мою машину и радостно сказал:

— Ваши колеса в порядке!

— Пока да, но что нужно делать, чтоб они не лопнули?

Мужики дружно закружились около машины и застучали ногами по колесам.

— Колеса в порядке, мэм! Хорошие колеса!

Один из них доходчиво мне объяснил:

— Мэм, если колесо лопнет, вы сразу увидите, оно сдуется, пффф…

— Да, я понимаю… Э-э-э…

Все трое смотрели на меня со специальными мужскими лицами «женщина за рулем». Но они сдерживались: воспитание и уважение к возрасту давали себя знать. Я стала чувствовать себя идиоткой, и, по-видимому, не без оснований. Однако из упрямства сделала еще одну попытку:

— Как заранее уберечь колесо от лопанья?

Тут лопнуло их терпение. Главный сказал:

— Мы вообще-то не по колесам…

Я вовремя поняла, что это шанс сохранить лицо:

— Очень жаль, тогда до свидания!

Мужики с облегчением закивали. А я твердо решила забыть о колесах, пока они и вправду не лопнут. А вдруг обойдется?