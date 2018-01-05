ГАИ забрала у мядельца мопед, а он поджег их машины в гараже 5.01.2018, 13:31

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Фото: bymedia

Инцидент произошел в курортном поселке Нарочь.

В Мяделе закончено расследование уголовного дела по поджогу милицейской машины «Лада Приора» в гараже отделения милиции курортного поселка Нарочь.

Следователи передали дело прокурору Мядельского района для направления в суд.

Прокурор Иван Малофей рассказал kraj.by, что в совершении преступления обвиняется 22-летний житель курортного поселка Нарочь.

Преступление было совершено ночью 5 октября 2017 года. Около 3.30 пьяный 22-летний житель поселка, у которого сотрудники ГАИ накануне забрали мопед «Дельта», залез в служебный гараж отделения милиции, камнем сбив навесной замок входной двери.

В гараже стояли две милицейские машины «Лада Приора» и мопед обвиняемого. По предварительной версии следствия, парень слил бензин с мопеда, облил им правое переднее колесо одной из машин и зажигалкой поджег его.

Машина загорелась. Огонь перекинулся на второй автомобиль, а также на крышу гаража.

В результате пожара «Лада», которую поджег злоумышленник, уничтожена полностью. Вместе с ней сгорели сигнальная громкоговорительная установка, радиостанция, аварийный дорожный знак, автомобильная аптечка и 17 литров бензина.

Во второй машине огнем испорчены сигнальная установка, передний бампер, указатель левого поворота, левая фара, левое зеркало заднего вида, ручки дверей.

Пожар также повредил кровлю гаража.

Общий ущерб, причиненный мядельской милиции, оценивается в 9 833 рубля 29 копеек, что является крупным размером.

Обвиняемый имеет среднее образование, временно не работает, не судим, не женат.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по второй части статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом и повлекшее причинение ущерба в крупном размере».

Преступление наказывается ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы от трех до десяти лет.