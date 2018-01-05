Юрий Файков: Мы получили хороший опыт 16 5.01.2018, 13:43

2,145

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси U-20 рассказал, как наша молодежка вылетела из элитного дивизиона.

Спецкор pressball.by в Баффало Илья Куницкий поговорил с главным тренером сборной Беларуси (U-20) сразу после того, как наша "молодежка" повторно уступили датчанам и вылетела из элитного дивизиона.

- Юрий Александрович, подведите итоги турнира.

- Ну что сказать, получили хороший опыт. Посмотрели, на каком уровне находится наш хоккей. К сожалению, в элитном дивизионе из нашей страны способны играть максимум девять-десять хоккеистов. Остальные просто откровенно не дотягивают. Но это лучшие из тех, кто у нас есть, — брать, в общем-то, некого. Образно говоря, мы набираем двадцать два человека из пятнадцати. И в этом проблема.

- Хоть какие-то положительные моменты есть?

- Команда все-таки имеет характер: парни могут вытаскивать игры. Это показали матчи и с чехами, и дважды с датчанами. С Россией, считаю, тоже неплохо сыграли. Со Швейцарией чуть-чуть не хватило. Посмотрите, сколько поединков мы проиграли с разницей в одну шайбу или по буллитам. Считаю, что не были здесь мальчиками для битья. Навязывали борьбу более сильным командам, бились до конца. А не хватило, откровенно говоря, Егора Шаранговича в решающих поединках.

- Что с ним случилось?

- Не знаю, но в ключевых матчах он не помог. Да, забил две шайбы чехам, но есть решающие поединки, когда нужно тащить команду за собой. Как со Швейцарией и дважды с Данией. Но этого не произошло. Сегодня за всю игру — два броска в большинстве, и все. Не забил ни с игры, ни в серии буллитов.

- С другой стороны, команда отыгралась с 0:2. Казалось, перелом.

- Да, духом воспряли, но довели до серии буллитов. А там, к сожалению, вратарь не выручил.

- Как вообще оцените вратарей на турнире?

- Сыграли плохо. Без вратарей на таком турнире — никак. Первое, что меня поразило на чемпионате: как играют вратари в других сборных. Это же фантастика! А наши... Но, опять же, они лучшие в нашей стране. Других нет.

- Кого отметите? Сушко?

- Да, Максимом очень доволен. Реальный капитан, который тянул на лавке, в раздевалке, на льду и в быту. Был настоящим лидером везде. Ваня Дроздов порадовал, Влад Еременко. Собственно, им троим и дали призы как лучшим игрокам турнира в команде. К сожалению, больше разочарований по игрокам. Я даже не ожидал. Но это реальность нашего хоккея. В принципе, давно заметил такой момент. Есть группа игроков, для которых попасть на топ-турнир — предел мечтаний. Когда объявляют финальный состав команды, они уже закончили играть. У них все получилось, у них все хорошо. А ведь это только начало, на чемпионате надо свои лучшие качества показывать! У меня таких было человек семь.

- Через год реально вернуться в элиту?

- Вполне реально. У нас есть хорошие ребята 1999 года. Думаю, вернемся через год. По крайней мере, сделаем все возможное.

- Можно сказать, что где-то везения не хватило?

Со Швейцарией. На эту игру все ставили, должны были оставаться в элите после того матча, но не получилось.

- Сейчас можете объяснить что все-таки в первом матче с датчанами случилось на последней минуте?

- А кто это может объяснить? Вот такое затмение нашло. Так получилось — значит, так надо.

- Финальное собрание с командой будете проводить?

- У нас этих собраний, просмотров видео и прочих моментов уже столько было — у игроков головы квадратные. Мы уже подвели итоги — хватит, пусть отдыхают.

ДАНИЯ (U-20) — БЕЛАРУСЬ (U-20) — 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

БАФФАЛО. "КиБэнк Центр". 4295 зрителей.

ДАНИЯ (U-20): Крог (Согард); Ларсен — Йессен, Рондбьерг — Бличфельд — Нильсен; Могенсен — Хайне, Грюндтвиг — Матиасен — Шульц; Сетков — Мортенсен, Альберг — Мадсен — Шмидт; Андерсен, Мольге, Гат.

БЕЛАРУСЬ (U-20): Грищенко (Родик — 12.23); Еременко — Дерябин, Бовбель — Шарангович — М.Сушко (К); Буровцев — Соколовский, Мартынов — Пищук — Дроздов; Гостев — Мартынюк, Михальчук — Литвинов — Анисимов; Рядченко — Гринкевич — Асташевич; Лукашевич, Габрусь.

ШАЙБЫ: 1:0 — Нильсен (Бличфельд, Рондбьерг, 10.47). 2:0 — Рондбьерг (Бличфельд, Шмидт, 12.23). 2:1 — Сушко (Еременко, 48.54). 2:2 — Литвинов (Бовбель, Сушко, 49.40). 3:2 — Шмидт (70.00, решающий буллит).

Сборная Дании победила в серии — 2:0.