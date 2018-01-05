Кипрский банк заморозил $820 миллионов активов Ахметова 6 5.01.2018, 13:51

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Ринат Ахметов

Под санкции может попасть квартира бизнесмена в лондонском Гайд-парке.

Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу «Укртелекома», сообщает unian.net.

Решение окружного суда Никосии, касаемое Ахметова и девяти других лиц, было принято 27 декабря. Financial Times получило копию решения от заявителя - Raga Establishment.

Raga Establishment, которая принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу «Укртелеком». Raga заявляет, что «Укртелеком» был продан Ахметову за $860 миллионов в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только $100 миллионов.

В соответствии с распоряжение суда о заморозке, Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум $820,5 миллионов (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga будут оповещать заранее о некоторых крупных транзакциях.

В июне прошлого года Raga выиграла судебный спор в Лондонском международном арбитражном суде против компании Ахметова SCM Financial Overseas на основе параллельного судебного иска. Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о заморозке активов до 8 января. По оценке журнала «Forbes», состояние Ахметова в прошлом году составило $4,6 миллионов. Его активы охватывают угольную промышленность, сталь, энергетику, телекоммуникации и донецкий футбольный клуб "Шахтер".

Среди активов, которые могут потенциально пострадать от замораживания - квартира в лондонском Гайд-парке, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.