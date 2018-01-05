Видеофакт: Волк в погоне за зайцем пересек белорусско-литовскую границу 19 5.01.2018, 14:09

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Архивное фото Сергея Плыткевича/Wildlife.by

Четвероногие «нелегалы» частенько попадают на видео пограничных служб.

Зачастую камеры наблюдения помогают пограничникам задержать контрабандистов или нарушителей границы. Но иногда в кадр попадают сцены из сурового мира животных. Новое видео опубликовала погранслужба Литвы, пишет tut.by.

На границе в районе Друскининкая камеры запечатлели побег зайца от волка — они бежали со стороны Беларуси. Увы, дальнейшая судьба зайца не уточняется.

Четвероногие «нелегалы» частенько попадают на видео пограничных служб: в ноябре границу перешло стадо кабанов, в октябре — лось перебрался из Беларуси в Литву через забор.