Отец и сын Черноусы обратились в Комитет по правам человека ООН 1 5.01.2018, 14:42

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Активисты из Барановичей борются за свои права на международном уровне.

Отец и сын Николаи Черноусы из Барановичей обратились с заявлениями в Комитет по правам человека ООН. Они не нашли правовой помощи в Беларуси. Хотя обращались в кассационную инстанцию после незаконного решения Барановичского суда. Суд наказал активистов за весенние акции протеста против декрета №3, передает «Радыё Рацыя».

- Считаем, что мы не нарушали Конституцию. Мы собирали подписи под обращением к Лукашенко, «депутатам», налоговой инспекции. Для того, чтобы приостановили и вообще отменили декрет №3, потому что он антиконституционный, незаконный, - рассказал Николай Черноус (младший).

По словам Николая Черноуса, отца наказали двумя большими штрафами, а его самого штрафом и 12 суткам ареста. Черноусый просят Комитет признать жалобу приемлемой и обратиться к правительству Беларуси об изменении закона "О массовых мероприятиях" и признать решения суда города Барановичи и Барановичского района, нарушающими их права.