Эксперты определили лучший Android-смартфон 3 5.01.2018, 15:00

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В ходе составления рейтинга эксперты оценивали смартфоны по целому ряду критериев.

Специалисты авторитетного ресурса Android Authority определили самый лучший Android-смартфон. Лидером был признан флагманский Huawei Mate 10 Pro, презентованный осенью прошлого года, сообщает korrespondent.net.

В ходе составления рейтинга эксперты оценивали смартфоны по целому ряду критериев, среди которых - технические параметры, быстродействие, работа камеры и стоимость.

Смартфон Huawei Mate 10 Pro получил, в общей сложности, 361 балл, обойдя Samsung Galaxy Note 8 лишь на несколько баллов. А замкнул тройку лидеров гаджет OnePlus 5T.

Далее в списке идут Nokia 8, LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.

Huawei Mate 10 Pro - флагманский смартфон производителя, созданный на основе процессора Kirin 970 с 8-ю ядрами. Камера гаджета имеет разрешение 20+12 Мп. На рынок устройство поступило под управлением операционной системы Android 8.0.