Макрон заявил о желании обновить европейскую мечту 5.01.2018, 15:27

Эммануэль Макрон

Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Европа должна защищать своих граждан и развивать военное сотрудничество.

Эмманюэль Макрон в четверг, 4 января, представил свое новогоднее поздравление дипломатическому корпусу Франции. В нем он заявил, что «европейскую мечту» необходимо обновить, сирийский кризис не может быть решен только «некоторыми» державами, а изменения в Иране могут исходить только от иранского народа, пишет ru.rfi.fr.

Эмманюэль Макрон в своей речи заявил, что сирийский кризис не может быть урегулирован только несколькими державами, имея в виду альтернативный мирный процесс, запущенный в Астане Россией, Турцией и Ираном. Он также рассказал о необходимости политического решения кризиса вокруг Северной Кореи, в результате чего КНДР должна отказаться от ядерного оружия. Французский президент отметил, что особую роль в этом процессе будет играть Китай.

Лидер страны прокомментировал иранский кризис, где в результате протестов за неделю погиб как минимум 21 человек. По его мнению, изменения в Иране могут быть вызваны только внутренними процессами и желанием народа. Как заявил Эмманюэль Макрон, мировые державы не могут вмешиваться во внутренние дела Ирана и свергать там диктатуру, как это было сделано в Ливии. «При этом нам нужно следить за тем, чтобы права народа в Иране не были нарушены», — отметил президент Франции. По его мнению, иранское гражданское общество само решит свою судьбу, но при этом Франция обязана помочь ему развиваться.

По убеждению французского президента, сегодня мировое сообщество проходит сквозь «кризис глобализации» и национализма. Поэтому лидер страны заявил, что Франции нужна «сильная и единая Европа». «Нужно обновить европейскую мечту», — сказал Макрон, отметив, что европейская идея в последние годы несколько потеряла популярность.

По словам президента, Франция способна предлагать европейские реформы, и французское влияние будут чувствовать во всех странах Европы. По его мнению, Европа должна защищать своих граждан и развивать военное сотрудничество.

Эмманюэль Макрон объявил, что пригласит около 80 государственных лидеров для празднования годовщины окончания Первой Мировой войны 11 ноября 2018 года. В рамках встречи Макрон обсудит с ними международные проблемы.

Журналисты Le Figaro отметили, что Эмманюэль Макрон выступил с новогодним поздравленим дипломатическому корпусу на фоне гобелена XVIII века, созданного по заказу короля Людовика XV. На произведении «Триумф Мардохея» изображен библейская сцена, на которой персонаж Ветхого завета Мардохей триумфально проезжает по городу на лошади после раскрытия заговора против иудеев.