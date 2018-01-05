Жители агрогородка под Ганцевичами уже год воюют с лесхозом за сохранение леса 4 5.01.2018, 15:19

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Для жителей Люсино лес — главный кормилец.

«Мы, жители агрогородка Люсино, обращаемся к вам с просьбой спасти наш лес — остановить варварские вырубки, которые приводят к уничтожению природы и опустыниванию» — под таким обращением в очередную инстанцию поставили подписи 115 человек. И это не первое письмо люсинцев: с местным лесхозом они воюют целый год, пишет портал 1prof.by.

Жук-короед стал настоящим бедствием для лесов Беларуси, от него серьезно пострадали Брестчина, Гомельщина и Минская область. Ученые сравнивают короеда с колорадским жуком: несколько особей способны погубить большое количество леса. Нашествие насекомых оказалось губительным для хвойных пород. На территории Ганцевичского лесхоза короед проявил себя особенно активно, поэтому и было принято решение о сплошной вырубке лесных массивов, в том числе вокруг Люсино. Однако жители агрогородка не могут смириться с данным фактом, поскольку считают, что это ощутимо ударит по их карманам, так как лес для многих — главный кормилец.

«Нам не страшен этот жук»

Люсинцы пожаловались на свою беду в министерства лесного хозяйства и природных ресурсов и охраны окружающей среды, писали также в администрацию Лукашенко. И даже получили удовлетворивший их ответ: Ганцевичскому лесхозу поручено остановить проведение сплошных вырубок в радиусе 5 км от Люсино, невзирая на то, что вырубки проводятся в строгом соответствии с лесоустроительным проектом, который прошел экологическую экспертизу.

— Почему местный лесхоз не исполняет решение вышесто­ящих инстанций и продолжает сплошняком выпиливать лес? — ставит вопрос ребром один из защитников деревьев Владимир Рылко.

В апреле нынешнего года жители агрогородка впервые встретились с представителями местной власти, Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестского лесохозяйственного объединения и Ганцевичского лесхоза. Результатом диалога стало решение об изменении способа рубки со сплошного на постепенный или выборочный.

В лесхозе между тем отмечают, что пробовали приостановить сплошные вырубки, но это не принесло результата. Короед быстро поражает здоровые деревья и уничтожает их.

— Это нас вполне бы устроило: лес не был бы уничтожен, уцелели бы ягодник и грибница, — отмечает житель Люсино Александр Занько. — Многие из нас живут только за счет леса, собирая в сезон грибы и ягоды. А в результате сплошной вырубки освобожденная земля перепахивается под новые посадки, и черничник восстановится лишь через 20 лет.

Короеда люсинцы врагом не считают. Говорят, что справятся с жуком своими силами, если… им отдадут лес в собственность. Да-да, такое предложение прозвучало на ноябрьской встрече сельчан с представителями власти, лесхоза и Комитета госконтроля области.

Природа — наша!

Самое время вспомнить один любопытный исторический документ — телеграмму сельчан деревни Люсино в Санкт-Петербург, отправленную министрам внутренних дел и юстиции 11 июня 1911 года. Тогда крестьяне самовольно захватили сенокос графа Потоцкого и оказали сопротивление уряднику и приставу, вы­ехавшим на место. «Болото наше! Пасли тут и будем пасти скот», — заявили они.

С момента тех событий минуло больше 100 лет, а в менталитете люсинцев ничего не изменилось, разве только объект притязаний — не болото, а лес. И еще одна деталь: под телеграммой 1911 года значились те же фамилии, что и под письмами, адресованными в министерства и ведомства в 2017 году.

К слову, Люсино вошло в историю еще в XVI веке, в 1900-х годах здесь учительствовал Якуб Колас. Сейчас в агрогородке проживают 1500 человек, из них трудоспособного населения — 719; на местном сельхозпредприятии «Люсино Агро» работают 118, и вакансий нет.

— Проблема люсинцев лежит в другой плоскости, — считает председатель Барановичского межрайонного отдела Комитета госконтроля Брестской области Олег Данилов. — Их несогласие со сплошной вырубкой леса — свидетельство непонимания ситуации. К сожалению, остановить процесс невозможно — короед поражает новые участки леса. Что касается обвинений в незаконности действий, то в результате многочисленных проверок оснований для подобных заявлений не было найдено. И за опустошение переживать не стоит: в Ганцевичском районе один из самых высоких в области уровень лесистости — 53%. С другой стороны, можно понять и тех, кто не имеет работы и живет за счет леса, ведь найти себе применение в сельской местности сегодня непросто.

Kак ни крути, Ганцевичский район считается на Брестчине регионом с высоким уровнем оттока рабочей силы за пределы страны. Подавляющее большинство мужчин ездят на заработки, а женщины и пожилые люди живут за счет сбора ягод и грибов. Так, заготовка черники в сезон носит промышленный характер. В 2012 году Ганцевичское райпо заготовило 152 тонны черники, и 16 из них собрали люсинцы. В 2017 году, в неурожай, этот показатель составил 5,7 тонны, и жители Люсино сдали больше тонны. Поэтому, на наш взгляд, не стоит сбрасывать со счетов такой фактор, как лес-кормилец, особенно если речь идет о полешуках.

Да, сейчас лес приходится вырубать. Хотят того люсинцы или нет, но с короедом можно бороться только путем сплошных вырубок.