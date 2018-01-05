Анатолий Капский: С Дулубом сейчас и близко нет контракта 5.01.2018, 15:45

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Анатолий Капский

Глава правления БАТЭ прокомментировал слухи о назначении нового главного тренера.

Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал сообщения в СМИ о смене главного тренера команды. Телеканал "Беларусь 5" в пятницу в Twitter сообщил, что новым главным тренером БАТЭ стал Олег Дулуб, а его помощниками — Дмитрий Молош и Василий Хомутовский. Нынешний главный тренер Александр Ермакович якобы переходит в ЦСКА, где станет ассистентом Виктора Ганчаренко.

Еврорадио дозвонилось до Капского, чтобы узнать, насколько это соответствует действительности. "Сейчас нет и близко нигде контракта с Дулубом, — говорит председатель правления ФК БАТЭ. — С Молошем не контактировали вообще на эту тему. И с Хомутовским тоже ничего нет... Если будет, тогда мы это опубликуем на нашем сайте".

Капский возмущен, что "просто близко еще не договорились, а уже идут новости".