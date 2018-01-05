Белорусский рубль третий день подряд сдает ко всем валютам корзины 2 5.01.2018, 15:54

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На валютных торгах 5 января доллар, евро и российский рубль снова подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0078 рубля (0,33%) и составил 2,3963 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0019 рубля (0,1%) до 1,9889 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0174 рубля (0,1%) и составил 3,4864 белорусского рубля за 100 российских.