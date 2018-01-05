Домодернизировались: Гигант промышленности БССР превратился в балласт 9 5.01.2018, 16:07

3,794

Семь фактов о барановичском БПХО, который власти безуспешно спасают 20 лет.

Лукашенко вновь оказал впечатляющую господдержку барановичскому БПХО (торговая марка «Блакiт»). Чем известен этот «советский динозавр», пишет gazetaby.com.

Предприятие было гигантом промышленности БССР

Строительство хлопчатобумажного комбината в Барановичах начали в 1960 году. Оно должно было обеспечить тканями весь СССР (и до сих пор является крупнейшим производителем текстильной продукции в Европе и СНГ). Хлопок возили из Средней Азии.

Предприятие стало одним из градообразующих, около производственных корпусов вырос поселок «Текстильный».

Лукашенко спасает предприятие уже больше 20 лет

Александр Лукашенко впервые посетил БПХО в декабре 1994 года. На тот момент предприятие практически остановилось из-за отсутствия хлопка, работники остались без зарплаты. Глава государства пообещал договориться с Узбекистаном о поставках сырья и выделить деньги из бюджета.

Впоследствии Лукашенко посещал предприятие в 1998, 2001 и 2015 годах.

За время спасения БПХО численность работников сократилась более чем в 4 раза

Показательно, что, несмотря на господдержку, предприятие в Барановичах давно утратило прежний статус гиганта. Когда в 1994-м Лукашенко приезжал на БПХО, там числилось около 9 тысяч работников. В 2001-м их было уже около 5,5 тысяч. Сегодня осталось около 2 тысяч.

На место белорусов хотели поставить бангладешцев, но те сбежали

В 2013 году премьер-министр Михаил Мясникович и глава Брестской области Константин Сумар обсудили возможность приглашения на БПХО ткачей из Бангладеш.

– А что делать, если своих нет или мы не можем их удержать? Все эти вопросы завязаны на экономике, на зарплатах. Наши люди хотят работать за американскую зарплату и жить по белорусским ценам. Это невозможно, – объяснил Мясникович.

Мигранты действительно приехали, но весной 2014 года разгорелся скандал. Ткачи из Бангладеш заявили, что в Барановичах попали практически в рабство: получают 100 долларов, хотя посредники обещали 1000. Руководство БПХО утверждало, что большинство работников из Бангладеш не имеют требуемого образования и не могут выполнять квалифицированные работы, писала Intex-press.

В последние годы в модернизацию вложили 33,5 млн евро

БПХО постоянно оказывали внушительную помощь из бюджета. А в 2012-2015 годах на предприятии провели модернизацию, в которую государство вложило 33,5 млн евро. Чиновники надеялись, что вскоре БПХО начнет приносить прибыль.

Предприятие остается убыточным

Но этим надеждам не суждено было сбыться. В последние годы БПХО демонстрирует печальные финансовые показатели. Государство регулярно возмещало часть процентов за пользование кредитами. Но, как видим, и этого оказалось мало.

В 2017-м государственные СМИ регулярно сообщали позитивные новости о заключении предприятием новых контрактов. Однако по итогам января-июля БПХО оставалось убыточной организацией, писала газета Intex-press.

Убыточности БПХО способствуют сами чиновники

Чтобы оправдать модернизацию, высокие чины постоянно требуют от предприятия наращивать объемы производства – при том, что соответствующих контрактов на поставки нет. К примеру, это требование летом 2017 года при посещении БПХО озвучил глава Совета Республики Михаил Мясникович.

Между тем председатель Барановичского межрайонного комитета госконтроля Олег Данилов рассказывал газете «Советская Белоруссия» весной 2016 года: рост запасов продукции явно опережал рост объемов, на складах лежал товар на 80 «старых» миллиардов рублей.