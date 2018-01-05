«Давайте помнить, что Дмитрий Полиенко все равно с нами» 5.01.2018, 16:24

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Акция солидарности с политзаключенным продолжается.

Об этом бывший политзаключенный и активист Вячеслав Коснеров сообщил в «Фейсбуке»:

- Следующие слова и фотографии нам прислали наши друзья, очень хорошие и сознательные люди: «Я просыпаюсь и еще около 15 минут лежу в постели, проверяю соцсети. После неохотно собираюсь, завязываю шарф, чтобы было теплее - и вот уже иду по улицам Минска. Еще достаточно темно, но люди, не замечая никого вокруг, бегут на троллейбус, чтобы не опоздать на работу-учебу-поликлинику. Обычное утро, правда?

А теперь представь, что этого ничего нет. Нет не просто соцсетей, нет никакой связи с внешним миром. Ты не можешь проехаться в забитом троллейбусе, не можешь пройтись по магазинам, не можешь обнять любимого человека, друзей, родных. Ты не можешь сделать ни-че-го из таких привычных вещей. Страшно?

И не надо говорить, что такое невозможно! Именно в такой ситуации сейчас находится Дмитрий Полиенко, узник совести: изолированный от всех, уставший от постоянного прессинга. А единственное, что ему может помочь - это ваши письма. Даже самые маленькие.

Давайте не забывать, что хоть Дима изолирован, но он все равно с нами».

Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжало ние, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Сикорского, 1. ПК-2, отряд № 9.