Стал известен список номинантов на «Золотой глобус-2018» 5.01.2018, 16:17

Престижную американскую кинопремию вручат уже 7 января.

7 января в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения 75-й премии «Золотой глобус-2018». Ведущим церемонии станет американский актер и комик Сет Майерс, пишет nv.ua.

Полный список номинантов на «Золотой глобус-2018»:

Лучший фильм — драма

«Назови меня своим именем»

«Дюнкерк»

«Секретное досье»

«Форма воды»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший фильм - комедия или мюзикл

«Горе-творец»

«Прочь»

«Величайший шоумен»

«Я, Тоня»

«Леди-Птица»

Лучшая режиссура

Гильермо Дель Торо / Форма воды

Мартин МакДона / Три биллборда на границе Эббинга, Миссури

Кристофер Нолан / Дюнкерк

Ридли Скотт / Все деньги мира

Стивен Спилберг / Секретное досье

Лучший актер в драматическом фильме

Тимоти Шаламе / Назови меня своим именем

Дэниел Дэй-Льюис / Призрачная нить

Том Хэнкс / Секретное досье

Гэри Олдман / Темные времена

Дензел Вашингтон / Роман Израэл, Esq.

Лучшая актриса в драматическом фильме

Джессика Честейн / Большая игра

Салли Хокинс / Форма воды

Фрэнсис МакДорманд / Три биллборда на границе Эббинга, Миссури

Мерил Стрип / Секретное досье

Мишель Уильямс / Все деньги мира

Лучший актер в комедии или мюзикле

Стив Карелл / Битва полов

Энсел Элгорт / На драйве

Джеймс Франко / Горе-творец

Хью Джекман / Величайший шоумен

Дэниэл Калуя / Прочь

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Джуди Денч / Виктория и Абдул

Марго Робби / Я, Тоня

Сирша Ронан / Леди-Птица

Эмма Стоун / Битва полов

Хелен Миррен / В поисках праздника

Лучший актер второго плана

Уиллем Дефо / Проект Флорида

Арми Хаммер / Назови меня своим именем

Ричард Дженкинс / Форма воды

Кристофер Пламмер / Все деньги мира

Сэм Рокуэлл / Три биллборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая актриса второго плана

Мэри Джей Блайдж / Ферма Мадбаунд

Хонг Чау / Короче

Элисон Дженни / Я, Тоня

Лори Меткалф / Леди-Птица

Октавия Спенсер / Форма воды

Лучший сценарий

«Форма воды»

«Леди-Птица»

«Секретное досье»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Большая игра»

Лучшая музыка к фильму

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

«Призрачная нить»

«Секретное досье»

«Дюнкерк»

Лучший анимационный фильм

«Бейби босс»

«Добытчица»

«Фердинанд»

«Коко»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

Лучший фильм на иностранном языке

«Фантастическая женщина»

«Сначала они убили моего отца»

«На пределе»

«Нелюбовь»

«Квадрат»

Лучший телевизионный сериал (драма)

«Корона»

«Игра престолов»

«Рассказ служанки»

«Очень странные дела»

«Это мы»

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)

«Черная комедия»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Мастер не на все руки»

«SMILF»

«Уилл и Грейс»

Лучший мини-сериал или телефильм

«Большая маленькая ложь»

«Фарго»

«Вражда»

«Грешница»

«Вершина озера»

Лучший актер в драматическом телесериале

Стерлинг К. Браун / Это мы

Фредди Хаймор / Хороший доктор

Боб Оденкирк / Лучше звоните Солу

Лив Шрайбер / Рэй Донован

Джейсон Бэйтман / Озарк

Лучшая актриса в драматическом телесериале

Катриона Балф / Чужестранка

Клэр Фой / Корона

Мэгги Джилленхол / Двойка

Кэтрин Лэнгфорд / 13 причин почему

Элизабет Мосс / Рассказ служанки

Лучший актер в телесериале (комедия или мюзикл)

Энтони Андерсон / Черная комедия

Азиз Ансари / Мастер не на все руки

Кевин Бэйкон / Я люблю Дика

Уильям Мэйси / Бесстыдники

Эрик МакКормак / Уилл и Грейс

Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл)

Памела Адлон / Все к лучшему

Элисон Бри / Блеск

Иса Рэй / Белая ворона

Рэйчел Броснахэн / Удивительная миссис Мейзел

Фрэнки Шоу / SMILF

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Джессика Бил / Грешница

Николь Кидман / Большая маленькая ложь

Джессика Лэнг / Вражда

Сьюзен Сарандон / Вражда

Риз Уизерспун / Большая маленькая ложь

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Роберт Де Ниро / Лжец, Великий и Ужасный

Джуд Лоу / Молодой папа

Кайл МакЛоклен / Твин Пикс

Юэн МакГрегор / Фарго

Джеффри Раш / Гений