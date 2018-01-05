Пиррова победа Путина: Как Россия втянулась во второй Афган
- 5.01.2018, 16:36
- 2,344
Все заявления Путина о победе России и скором выводе войск - преждевременны.
Конфликт в Сирии начался шесть лет назад с акций протеста против президента Башара Асада. Сейчас в бойню на Ближнем Востоке втянуты уже десятки стран. Некоторые из них воюют напрямую, другие – принимают лишь опосредованное участие. Активными участниками войны являются США, Россия, Турция, Иран, страны Европейского Союза, террористическая организация "Исламское государство" и так далее.
В середине декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в Сирию на авиабазу в Хмеймим, где объявил о начале вывода российских войск.
"За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой", – заявил тогда российский президент.
Действительно ли Россия уведет войска с Ближнего Востока? Как изменится после этого ситуация в регионе? Есть ли будущее у потрепанного союзниками "Исламского государства"?
Ответы на эти и другие вопросы – в материале "Обозревателя".
"Подарки" ИГИЛ
Посыл Путина был ясен – он победитель, кровавая война на Ближнем Востоке окончена триумфом Москвы, пора домой. Интересно, что за последние два года - это уже третье его заявление о начале вывода российского контингента из Сирии в связи "с решением всех задач", а война все идет.
В стране каждый день гремят взрывы, погибают гражданские, а российская авиация так и находится на своих базах. Их, кстати, целых три – самая известная Хмеймим, Шайрат и сирийская Тияс, которую россияне используют для подскока во время этой операции на Ближнем Востоке.
Кое в чем российский президент не соврал – за прошедший год террористическая группировка ИГИЛ действительно потеряла огромную территорию. В августе войска Башара Асада вместе с союзниками сумели освободить город Ас-Сухне в провинции Хомс, который был одним из последних оплотов боевиков в Сирии.
А в декабре об освобождении всей территории от джихадистов объявил и Ирак. По словам премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абаде, война против террористов практически закончена.
При этом новостные сводки за последний месяц говорят об обратном. Похоже на то, что ИГИЛ продолжает войну, но уже в другом формате – партизанском.
На следующий день после заявления Путина, 12 декабря, они ударили по позициям сирийцев в районе Абу-Камала, а в канун Нового года решили преподнести России еще один "подарок" - обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим.
По информации источников издания "Коммерсант", при этом были уничтожены семь самолетов и убиты двое летчиков. Правда, в Минобороны РФ поспешили заявить, что эта информация – фейк, подтвердив лишь гибель двух российских бойцов.
В любом случае на окончание войны все происходящее никак не смахивает, а частичный вывод Россией своей авиации не значит ничего – военные базы никуда не деваются, а значит - ее возвращение в случае надобности будет делом считанных часов. Помимо регулярных войск, в Сирии наверняка останется и контингент ЧВК, а также различные военные специалисты, которые будут помогать обучать сирийскую армию и снабжать ее оружием РФ.
Станет ли Сирия "вторым Афганом"?
Следует констатировать: несмотря на заявления об окончании войны в Сирии, ни одна из стран-участников конфликта не сможет добиться урегулирования политической ситуации. Падение "Исламского государства" не вызывает никаких сомнений. Возможно, оно продержится на политической карте еще некоторое время, но максимум через год-другой его не станет.
Однако это не значит, что в Сирии наступит мир. ИГИЛ состоял из десятков мелких террористических группировок, которые на время удалось объединить в одно целое. Они держались вместе пока видели в Исламском государстве силу, способную защитить их интересы.
Слабость группировки ведет к расколу: террористы будут вынуждены рассеяться и защищать свои интересы самостоятельно или же искать себе новых покровителей. В любом случае исчезновение ИГИЛ не сильно повлияет на общее количество вооруженных людей в регионе.
Такие группировки, как "Сирийский Исламский Фронт", "Отряд мучеников Сирии", "Северная буря" и другие – насчитывают тысячи бойцов и обязательно продолжат действовать теми же методами, что и всегда. Пусть и под другими вывесками.
Кроме того, с исчезновением ИГИЛ пропадет и главный объединяющий фактор, который заставлял всех участников операции хотя бы не надолго забыть об обидах и собственных шкурных интересах, поставив на первый план борьбу с мировым терроризмом.
Уже скоро все вернется на круги своя, а значит – следует ожидать обострения старых конфликтов: здесь и извечная война Турции с курдами, а также еще более вечное противостояние сунитов и шиитов, которое может легко привести к вооруженному конфликту между главными политическими игроками в регионе: Турцией, Ираком, Катаром, ОАЭ и Ираном, где сейчас как раз бушует восстание против действующей власти.
Кстати, народные восстания могут стать еще одним фактором, который может легко изменить всю расстановку сил в регионе как это уже было во время событий "арабской весны" семь лет назад.
Это значит, что все заявления Путина о победе России и скором выводе войск преждевременны: террор и вооруженные конфликты продолжатся и будут длиться еще очень долго, а Москва будет и дальше терять людей и деньги, поскольку по-настоящему ситуацию в регионе никто не контролирует.