Школьница из Волковыска собрала коллекцию автографов известных биатлонистов мира 5.01.2018, 16:43

Когда 11-классница в последний раз пересчитывала автографы, их было 339.

Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьёрндален, Кати Вильхельм, Свен Фишер, Ольга Зайцева — фото и открытки с автографами известных биатлонистов мира собирает одиннадцатиклассница из Волковыска Анастасия Каскевич, пишет vgr.by.

Когда девушка в последний раз пересчитывала автографы, их было 339. Первый получила в марте 2015 года от немецкого спортсмена Флориана Графа. Фото, подписанные почти всеми лидерами биатлона из Германии, США, Норвегии, России, Украины, Беларуси и других стран, аккуратно сложены в папки с файлами, чтобы не помялись.

Поначалу Насте помогали матeрые коллекционеры, в чьих собраниях сотни автографов. Они регулярно ездят на этапы Кубка мира по биатлону в другие страны. Родители давали деньги на конверты с марками (большинство экземпляров приходит по почте).

— Сказать, чьих автографов нет, сложно. Если их нет, значит они уже в пути. С каждым связаны воспоминания, поэтому ценю их все, но больше всего — автографы белорусов, спортсменов сборной Норвегии и те, на которых кроме подписи есть моe имя или пожелание, — рассказывает школьница.

Самый ценный предмет — биб (номер участника) с автографами Дарьи Домрачевой и еe мужа Уле-Эйнара Бьёрндалена. Его раздобыл для Насти биатлонист Сергей Бочарников. Сложнее всего связаться с норвежцами: их адреса мало кто знает, а те, кто в курсе, держат контакты в секрете. С некоторыми биатлонистами девушка переписывается в соцсетях, многие охотно дают адреса, а потом высылают подписанные фото или открытку. Правда, не все письма возвращаются обратно. Настя ведeт блокнот, где отмечает, когда и кому отправляла письмо и когда пришeл ответ. Некоторых писем, говорит школьница, приходится ждать больше года.

Любовь к биатлону у девушки возникла ещe в раннем детстве, когда, не переключая телевизор, смотрели соревнования всей семьeй. Когда научилась читать, выучила флаги разных стран, и теперь включает ТВ только ради биатлона. Правда, сама этим видом спорта не занимается — в городе для этого нет возможностей и… снега. Иногда с родителями катаются на лыжах. Дважды побывала на «Гонке легенд» в Раубичах. Мечтает съездить на этапы Кубка мира в Австрию, Германию, Италию или Норвегию. Возможно, на один из них получиться попасть в этом году. По словам Насти, поездка обойдётся не меньше чем 300 евро, включая дорогу, питание и проживание.

— Недавно с мамой задумались, знает ли меня Даша Домрачева. Она как-то разместила мою фотографию в своeм инстаграме, — говорит Настя. — При встрече точно познакомимся, думаю, вспомнит меня.