Появилось видео разбойного нападения на ИП в Пинске 2 5.01.2018, 16:51

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Злоумышленники связали жену и дочь бизнесмена, милиция применила оружие.

Следственный комитет обнародовал видео из дома пинского предпринимателя, который пытались ограбить четверо мужчин в масках, передает Еврорадио.

Как сообщалоcь ранее, происшествие случилось после 21 часа 4 января. Злоумышленники ворвались в дом, сломав дверь. Они связали жену предпринимателя и его 11-летнюю дочь. Угрожая огнестрельным оружием, мужчины забрали 11,5 тысячи долларов.

Хозяин успел нажать кнопку вызова милиции. Наряд отдела Департамента охраны обезвредил двух злоумышленников, ранив их. Мужчины 32 и 28 лет госпитализированы, находятся под усиленной стражей. Затем милиционеры задержали еще двух нападавших.