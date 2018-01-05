Яшин: Задача патриотов России - остановить Путина 3 5.01.2018, 17:18

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Илья Яшин

Когда человек находится долгое время у власти, он теряет связь с реальностью.

Россию под управлением президента Владимира Путина ждут "непростые времена". Такое мнение российский оппозиционный политик Илья Яшин выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, что будет с РФ после переизбрания Путина на следующий президентский срок.

"Политика Путина приведет страну к катастрофе – экономической, политической и моральной. Поэтому задача настоящих патриотов России заключается в том, чтобы его остановить", – сказал он.

По словам Яшина, любой человек, который находится у власти "так много лет", теряет связь с реальностью.

"Путин – не исключение. Помните, он сам в далеком 2004 году говорил, что, если работать президентом семь лет, то можно с ума сойти? Очевидно, что Путин не в состоянии преодолеть главные пороки нашей страны – огромное социальное расслоение, тотальную коррупцию и массовое бесправие", – считает оппозиционер.