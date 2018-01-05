Минская милиция: Продукты воруют почти в каждой школьной столовой 35 5.01.2018, 17:23

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Фото: tut.by

Правоохранители предлагают выпускать еду по порциям в одноразовых упаковках, где будет указан вес и состав.

Об этом рассказал начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков. Возможно, такая мера поставит точку в постоянном воровстве продуктов питания из школ. Так как регулярные проверки малоэффективны, пишет sb.by.

К примеру, недавно шесть работников гимназии №10 в Минске попались с поличным. Они попытались вынести масло, хлеб и мясо на сумму 100 рублей. Точно такая же ситуация складывается и в других школах Минска, а также в детских садах и больницах. Работники выносят все - от мяса до макарон. Вспомним историю, когда заведующая производством УП «Витамин» - организации, которая отвечала за питание во всех минских лечебных заведениях, - за пару лет похитила продукты на несколько тысяч рублей. А в ноябре во время рейда в среднюю школу №181 выяснилось, что заведующая производством пыталась похитить 60 куриных яиц, колбасу, овощи, выпечку.

- Подобных примеров десятки. Представляете, о какой итоговой сумме идет речь! - рассказал Андрей Сачков.