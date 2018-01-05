Как белоруска год работала няней в американской семье 8 5.01.2018, 17:51

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Яна Седельник целый год наблюдала за тем, как пара из Колорадо воспитывает сыновей.

Яна Седельник уехала в США в конце 2016 года по программе Au pair. С французского это слово переводится как «обоюдный»: няни «о пэр» живут в семьях, помогают им по дому, прибираются, готовят и воспитывают деток.

Белоруска рассказала kp.by о том, чем американские дети отличаются от наших и действительно ли они все время едят фастфуд, запивая колой.

- Я работала с двумя мальчиками: 5-летним Крисом и 3-летним Брюсом, - рассказывает Яна. - Старший, которому к концу программы исполнилось 6, умел довольно много. Он сам одевался, чистил зубы, ходил в туалет, сам принимал ванну. Иногда, если хорошо попросить, убирал за собой игрушки. Мог налить себе воды.

А вот младший сам практически ничего не делал. 3 - 4 года - такой возраст, когда дети вполне сносно разговаривают и строят маленькие предложения, но самостоятельно делать могут очень мало. Например, когда ему нужно было в туалет, он садился, но в дальнейшем ему нужна была моя помощь. Еще Брюса надо было кормить, хоть в таком возрасте это обычно не приветствуется. Он умел есть, но заставить его есть овощи было очень сложно, проще было дать их ему с ложки или вилки.

«Только курица и рыба. Никакого другого мяса!»

- Начинался день с завтрака. Есть мальчики хотели немедленно и долго ждать не могли. Поэтому я размораживала в микроволновке сэндвичи, довольно вкусные. Упаковки хватало на неделю, если не есть их каждый день. Иногда размораживала вафли, сосиски. Делала тосты с сыром, намазывала бейглы крим-чизом (круглая выпечка со сливочным сыром. - Ред.), арахисовым маслом или джемом. Дети ели вареные яйца, порезанные дольками фрукты (яблоки, груши, апельсины, мандарины), иногда просили сварить овсянку и ели ее с сиропом. На выходных, когда было побольше времени, я могла пожарить оладьи, которые Крис и Брюс обожали.

Обед мог выглядеть по-разному: корн-дог (хот-дог в кляре из кукурузной муки), рис с овощами, курица, овощи (в основном кукуруза), огурцы, морковь, брокколи... Иногда сэндвич с тунцом, иногда - с ягодным джемом или арахисовым маслом.

На ужин на ура всегда шли макароны, с соусом или без. Вечером ели огурцы (холодные), морковь или брокколи (теплые). Кукуруза и курица во всех вариациях: никакого другого мяса кроме курицы и рыбы эта семья не ела.

Что дети любили, так это бекон. Но он считался для них непозволительным удовольствием: мама строго следила за рационом. Иногда макароны заменял рис, сладкая картошка (действительно сладкая, особый сорт, в Беларуси такого нет) или супы. Удивительно, но ни помидоры, ни обычную, привычную нам картошку почему-то ни дети, ни взрослые не любили и не ели.

В США популярна безглютеновая диета, и мама пыталась посадить на нее своих мальчиков. Но дети есть дети: они все равно находили пиццу, маффины, конфеты. Если не дома, так у соседей или на чужих днях рождения.

«Какая кола? Детям редко давали даже фруктовые соки»

- Сами дети не готовили. Точнее, старший мог бы сделать что-то простое: например, он иногда варил в кофемашине кофе для родителей и приносил им в постель. Но обычно после его готовки нужно убирать минимум полчаса - я предпочитала брать это в свои руки.

Крис, старший мальчик, был придирчывым и избирательным в еде. Например, он категорически не ел американский сыр и всегда просил доставать его из всех сэндвичей и блюд. Еще ему нравилось, чтобы еда подавалась раздельно: овощи не смешаны с макаронами или макароны с соусом. А младший был настоящим сладкоежкой. Его было крайне трудно заставить есть фрукты! Он мог весь день прожить на одном сахаре.

Кстати, местные дети не пьют колу все время - это миф. Но если бы их не ограничивали и бутылка постоянно стояла в холодильнике, то у нее определенно был бы потенциал стать любимым напитком. Как я уже говорила, у этой семьи были высокие стандарты питания. Нечасто покупались даже соки, что уж говорить о газированных напитках! И это, я считаю, правильно: сахар делает маленьких детей чрезмерно активными. Соответственно, непослушными и практически неуправляемыми (по крайней мере, так было с Крисом и Брюсом).

Американские семьи в принципе можно условно разделить на два основных типа: те, кому все равно, что едят их дети, лишь бы не устраивали истерик, и те, кто, насмотревшись на первых, немного перебарщивает с дисциплиной, чтобы у них росли здоровые дети. Стратегия работала: за год мальчики болели всего пару раз, да и то не серьезно - простуда на пару дней.

«Как накормить ребенка, который интересуется только тем, каким голосом говорят сосиски?»

- Дети есть дети: само собой, и в ресторане они не всегда вели себя хорошо. Мальчики могли разбросать еду, пролить на пол воду или сок. Но чаще всего не из вредности, а по неосторожности. Да и как можно объяснить трехлетнему ребенку, что нельзя чавкать и класть локти на стол, если все, что его интересует, - это разговаривают ли овощи и сосиски? И если да, то каким голосом?

Частенько увлечь ребенка едой - единственный способ заставить его есть. Поэтому младший мог запросто разбросать по ковру макароны или мясо. За год, что я провела в их семье, уговоры вести себя прилично не особенно помогали. А еще мальчики были довольно эмоциональные: в порыве эмоций они могли запустить в меня тем, что попадется под руку. Поэтому я на всякий случай запрещала им вообще трогать ножи.

Питаться в кафе или ресторанах в США - обычное дело. А все потому, что иногда вкусный и полезный ужин может обойтись дороже, чем еда в ресторане средней ценовой категории. Так что мальчики довольно часто ходили в такие заведения с родителями или со мной. Иметь детский стульчик для малышей до 3 - 4 лет - норма. Кроме того, нам предлагали бумагу для раскрашивания и карандаши. В США в целом есть полугласное разделение на заведения семейного типа (в таких местах всегда шумно, полно детей) и рестораны, куда люди приходят, если хотят покоя, приятной музыки и наслаждения от ужина.