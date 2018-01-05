НАН Беларуси не исключает майнинг криптовалют с помощью БелАЭС 28 5.01.2018, 17:35

2,859

Фото: crypto-economy.net

В целях майнинга будет использована электроэнергия, которая будет вырабатываться строящейся БелАЭС.

Пользователь Facebook разместил в своем профиле фотографию документа, в котором сообщается о возможности майнинга криптовалют с помощью электроэнергии белорусской атомной станции, пишет onliner.by.

«В частности, прорабатываются вопросы возможного использования в этих целях [майнинга] электроэнергии, которая будет вырабатываться строящейся белорусской АЭС», — говорится в документе за подписью генерального директора Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Александра Тузикова.

Не совсем понятно, каким образом планируется использование БелАЭС для майнинга: если речь об обеспечении ферм производимой электроэнергией, то уже сейчас белорусские электростанции, по сути, участвуют в майнинге криптовалют.