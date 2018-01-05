Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту»4
- 5.01.2018, 17:36
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«Зубры» пропустили две безответные шайбы от команды из Екатеринбурга.
Минское «Динамо» провело сегодня второй матч выездной серии по Уралу в Континентальной хоккейной лиге.
После победы над «Металлургом» (2:1) «зубры» встречались в Екатеринбурге с «Автомобилистом», которым руководит бывший тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов.
На 15 минуте шайбу в ворота «зубров» забросил Илья Крикунов. Под самый занавес противостояния шайбой отметился Егор Миловзоров .