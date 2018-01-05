Оборот розничной торговли в Германии достиг рекордного уровня 3 5.01.2018, 17:42

1,545

Столь мощного прироста в Германии не было зафиксировано с 1994 года.

В 2017 году рост номинальной выручки розничной торговли в Германии составил 4,5-4,9 процента по сравнению с 2016-м годом. Это намного выше прогнозов экспертов, сообщает DW.

В 2017 году торговый розничный оборот в Германии вырос до рекордного уровня. По предварительным оценкам, учитывающим данные за 11 месяцев прошлого года, номинальная выручка розничной торговли увеличилась по сравнению с 2016 годом на 4,5-4,9 процента, сообщило в пятницу, 5 января, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Столь мощного прироста в Германии не было зафиксировано с 1994 года. Он намного превзошел прогнозы немецкого Объединения розничной торговли (HDE), предполагавшие увеличение оборота в объеме трех процентов.

Значительно выросла торговля через интернет-магазины. Прирост оборота в этой отрасли предположительно составит 9,6 процента.

Статистики объясняют улучшение потребительских настроений рекордной трудовой занятостью, ростом зарплат и снижением цен на энергоносители. Окончательные данные за весь год статистики представят 31 января.