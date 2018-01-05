Нобелевский лауреат о протестах в Иране: Людей не заставят замолчать надолго 5.01.2018, 17:57

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Ширин Эбади

Ширин Эбади дала оценку протестам в Иране и призвала жителей страны к мирным акциям неповиновения.

Ширин Эбади - иранская правозащитница и юрист, лауреат Нобелевской премии мира за 2003 года "За вклад в развитие демократии и борьбу за права человека" в интервью «Немецкой волне» рассказала о том, как жители Ирана мирным путем могут заставить правительство уважать волю народа, и как отнеслись к протестам представители разных слоев населения страны.

- Из-за большого числа силовиков, брошенных на подавление протестов в Иране, антиправительственные выступления, похоже, сошли на нет. Как вы считаете, могут ли демонстрации перерасти в повсеместное протестное движение?

- Согласно конституции, население Ирана имеет право выходить на улицы и участвовать в акциях протеста. Для проведения собраний и демонстраций в Иране не нужно никакого разрешения. Но иранское правительство всегда игнорировало права человека. В настоящий момент число тех, кто участвует в протестах, уменьшилось. Это связано с мерами, которые принимает руководство Ирана для того, чтобы подавить массовые акции протеста, в том числе и с применением насилия.

Но я должна сказать, что в небольших населенных пунктах Ирана демонстрации все еще проходят. Даже те, кто уже вернулся домой (участники акций протеста в Тегеране. - Ред.), снова вышли на улицы и продолжают протестовать. Они скандируют лозунги о том, что их семьи голодают, а у них самих нет никаких экономических перспектив. Правительство не может заставить их надолго замолчать, оно должно, наконец, их выслушать.

- Большая часть жителей сельской местности не приняла участие в антиправительственных выступлениях. Так ведут себя и представители среднего класса - они настроены скептически. Почему?

- Представители среднего класса по-своему поддержали протесты. Но ни они, ни бизнес-элита не участвуют в политическом руководстве страной. Элиты поддержали протестующих тем, что озвучили свою позицию. Правозащитники, юристы, некоторые представители творческой интеллигенции также сделали ряд заявлений и таким образом поддержали демонстрантов. Но нельзя забывать о том, что уличные демонстрации особенно сильны тогда, когда людям нечего терять. А те, кто не относится к их числу, предпочитают вести себя осторожно. Представители среднего класса в Иране не голодают как те, кто от отчаяния вышел на улицы. Но все же и они поддержали акции протеста.

- С одной стороны, кажется, что население Ирана недовольно сложившейся политической и экономической ситуацией в стране. С другой - отсутствует альтернатива. Какие шаги для реформирования политической системы иранскому правительству необходимо сделать в первую очередь?

- Есть абсолютно четкие требования. Например, иранцы хотят проведения референдума под эгидой ООН, в ходе которого они могли бы выразить свои пожелания относительно того, каким должно быть правительство страны. Конечно, руководство страны до сих пор не уделяло никакого внимания этим требованиям.

Теперь люди должны мирным способом оказывать давление на власть, участвуя в мирных протестах, требуя проведения выборов, в ходе которых избиратели могли бы свободно выражать свою волю. Я бы рекомендовала избегать насилия, но использовать все легальные средства для того, чтобы усилить давление на правительство. Например, люди могут забрать свои сбережения из банков.

Это нанесет урон экономике и государственным банкам и приведет государство на грань банкротства. Или же они не должны платить налоги, оплачивать счета за коммунальные услуги, чтобы таким способом воздействовать на правительство страны. Такие формы гражданского неповиновения не опасны. Они не приведут к гибели и задержанию. Но руководство Ирана будет вынуждено уважать волю народа.