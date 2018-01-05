Александр Ермакович покинул БАТЭ 1 5.01.2018, 17:59

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Александр Ермакович

Фото: Getty Images

Тренер находился у руля борисовчан в течении четырех лет.

В качестве игрока Ермакович в составе БАТЭ становился 5-кратным чемпионом Беларуси (1999, 2002, 2006, 2007, 2008), обладателем Кубка страны (2006), серебряным (1998, 2000, 2003, 2004) и бронзовым (2001) призером чемпионата страны, четырежды включался в символическую сборную чемпионата (1999, 2002, 2006, 2007), пишет «Трибуна».

Сразу после игровой карьеры Ермакович вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко, которому и ассистировал вплоть до октября 2013 года. А после того как Гончаренко принял предложение краснодарской «Кубани», Ермакович был утвержден на должность главного тренера БАТЭ. За четыре с небольшим года самостоятельной работы он выиграл с борисовчанами 10 трофеев (5 раз становился чемпионом Беларуси, 1 раз – обладателем Кубка, 4 – обладателем Суперкубка Беларуси). Помимо этого он дважды выводил БАТЭ в групповые турниры Лиги чемпионов (2014, 2015) и Лиги Европы (2017). Попутно в 2015 году он был признан лучшим тренером Беларуси.

В общей сложности Ермакович провел 472 официальных матча в БАТЭ (279 в качестве игрока и 193 – главного тренера) – это рекорд клуба.

Ранее сообщалось, что Олег Дулуб возглавит БАТЭ. В тренерский штаб войдут Дмитрий Молош и Василий Хомутовский, а Александр Ермакович присоединится к московскому ЦСКА.