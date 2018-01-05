ЕС требует от России компенсаций за эмбарго на свинину 7 5.01.2018, 18:03

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Всемирная торговая организация запустила специальную процедуру по вопросу эмбарго по политическим мотивам.

Европейский союз требует от России компенсации за эмбарго на свинину, установленное в 2014 году. Это была ответная реакция Москвы на евросоюзные санкции, введенные после аннексии Крыма. Требованием Брюсселя занялась Всемирная торговая организация (ВТО), сообщает «Польское радио».

«Европейский Союз уже много лет обвиняет Россию в использовании правил, действующих в секторе продовольственных товаров, в политической борьбе, - передаёт из Брюсселя корреспондент Польского радио Беата Пломецкая. - Действия Москвы направлены, главным образом, на страны Балтии, бывшие советские республики, а также на Польшу. За эмбарго по политическим мотивам в торговле ЕС требует больших компенсаций – почти 400 млн евро в год. Примерно столько составлял торговый обмен до того, как Россия ввела запрет импорта свинины из ЕС».

Брюссель обратился по данyому вопросу во Всемирную торговую организацию. Задействована специальная процедура, начала работу также группа экспертов, которые решат, на чьей стороне правда в этом споре.