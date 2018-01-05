Представлен робот-чемодан, который всюду следует за своим владельцем 4 5.01.2018, 18:06

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В продажу 50-сантиметровый чемодан поступит уже в этом году.

Китайская компания 90Fun выпустит «умный» чемодан Puppy 1, который в автоматическом режиме следует за своим владельцем, пишет tut.by.

Puppy 1 (Щенок 1) оснащаются двумя колесами и набором сенсоров для автоматической балансировки. Устройство умеет запоминать владельца и автоматически кататься за ним, когда тот передвигается по вокзалу или аэропорту. Присутствует обычная ручка для транспортировки. Аппаратом также можно управлять удаленно.

Полноценная презентация новинки состоится на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, которая стартует 9 января. В продажу 50-сантиметровый чемодан поступит позже в этом году, точная цена пока не сообщается.

Добавим, что из-за наличия встроенного аккумулятора не все авиакомпании согласятся взять Puppy 1 в грузовой отсек.