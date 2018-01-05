Под Брестом люди вышли на протест против строительства аккумуляторного завода 3 5.01.2018, 18:17

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Фото: «Радыё Свабода»

Протест из-за экологически вредного производства набирает обороты.

Около строительной площадки под Брестом, где возводится завод по производству аккумуляторов, состоялось собрание местных жителей с представителями властей и завода. Против стройки жители собрали под 5 тысяч подписей, передает «Радыё Свабода».

Люди возмущаются, что перед тем, как начинать стройку вредном производстве, власти не спросили их мнения.

На собрании присутствовало пару десятков человек, заместитель председателя Брестского райисполкома, заместитель главы администрации Свободной экономической зоны, представитель завода.

Завод строится около деревень Хаба, Щебрин и Тельмы-2, что под Брестом. За два километра - река Мухавец. Официальная экологическая экспертиза прогнозирует, что воздействие завода на среду и человека будет незначительное. Однако люди все равно боятся, что выбросы с завода подорвут им здоровье.

На сегодняшнем собрании люди возмущались, что до самого начала строительства они не знали, что здесь будет именно завод аккумуляторов. Говорили, что «публикации были в районной газете с мизерным тиражом», приглашение на общественные слушания они не видели.

«Кто принимал решение, что эта информация будет распространена только в районной газете и на сайте райисполкома? Почему не были задействованы все брестские газеты и телевидение?», - спрашивали на собрании люди.

На это ответил присутствовавший на собрании заместитель председателя Брестского райисполкома Николай Каршанков. Он заявил, что так предусмотренный законом.

«Порядок проведения общественных слушаний придуман не нами. Сегодня существует законодательный акт, предусматривающий, каким образом проводится общественное слушание о проекте воздействия на окружающую среду. Проведения общественного обсуждения как встречи с людьми, собраний граждан этот документ не предусматривает.

Предусмотрено размещение информации о проведении общественного обсуждения в открытых источниках информации. В данном случае у нас есть свой районный печатный орган, а также сайт райисполкома, где и была расположена информация о проведении общественного обсуждения», - ответил Николай Каршанков.

«Таким образом вы хотели скрыть от населения информацию о том, что будет строиться?» - спросили у чиновника.

«Таким образом мы выполнили требования законодательства о проведении общественного обсуждения. При этом цели скрыть от кого-то информацию о том, что будет что-то строиться, абсолютно никто не преследовал», - ответил Николай Каршанков.

Чиновник еще спрашивал: мол, с кем было обсуждать, когда никто претензий не заявил? Люди ответили, что как раз это и должно было «смутить чиновников, что никто претензий не заявил».

На вопрос, почему для строительства завода выбрали именно это место, а не «где-нибудь около заброшенной деревни», представитель администрации Свободной экономической зоны ответил, что работа этого завода будет требовать «около 6-7 мегаватт электроэнергии», поэтому его размещение здесь более выгодно. Назвал представитель СЭЗ и количество рабочих мест, которые появятся благодаря заводу - 188.

Заказчиком завода выступает компания «АйПавэр» предпринимателя Виктора Лемешевского. Подрядчик - китайская корпорация. Общая стоимость проекта - около 20 миллионов долларов.

Как рассказал один из местных жителей, который собирает подписи против строительства этого завода, количество собранных подписей уже приближается к 5 тысячам, и вскоре их сдадут местным властям с требованием провести надлежащие общественные слушания.