УКС поднял цены в самой дешевой новостройке в Новинках 1 5.01.2018, 18:20

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Застройщики предложили еще 69 квартир.

4 января УКС Центрального района опубликовал в газете «Звязда» проектную декларацию по самой популярной новостройке на Выготского и предложил еще 69 квартир. Правда, цена за квадратный метр заметно отличается от той, ради которой люди 18 дней стояли на морозе под дверями застройщика. Теперь — от 780 долларов за «квадрат». Дом обещают сдать уже в начале весны, пишет tut.by.

Договоры начнут заключать 10 января в офисе застройщика (ул. Гвардейская, 7). Всего дольщикам предложили 69 квартир без отделки: 45 однокомнатных и 24 двухкомнатных.

Метр в однокомнатных квартирах площадью 40−42 квадратных метра стоит уже 820 долларов в эквиваленте. В предыдущей декларации, напомним, метр в таких квартирах стоил 650−770 долларов в эквиваленте.

Цена «квадрата» в двухкомнатных квартирах площадью 63−68 квадратных метров — 780 долларов в эквиваленте. Для сравнения, в предыдущей декларации, которая выходила 13 декабря, метр в «двушках» считали по 620−740 долларов.

И если раньше самая дорогая «однушка» обходилась в 31 тысячу долларов, то теперь будет стоить почти 35 тысяч долларов.

С выходом новой декларации изменились и условия оплаты: если раньше нужно было внести всю сумму, то теперь только первоначальный взнос в размере 50% стоимости квартиры в течение 15 календарных дней. Остальная сумма оплачивается ежемесячно в соответствии с графиком платежей.

Застройка на Выготского (в районе Новинок) — по большей части социальная. Там будет шесть девятиэтажек, в том числе построенных для льготников, и арендные дома. Дом, в котором стартуют продажи, обещают сдать уже в марте.