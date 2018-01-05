Иранцы продолжают протестовать вопреки заявлениям военных 5.01.2018, 18:38

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Ранее в иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о прекращении антиправительственных акций.

Антиправительственные демонстрации продолжаются, как минимум, в шести иранских городах. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на свои источники в Иране.

В частности речь идет о таких городах, как Тегеран, Шираз, Дезфул, Санандажи, Табриз, Ахваз.

Вместе с тем, свои демонстрации проводят также сторонники правительства.

Совет Безопасности ООН по инициативе США запланировала провести сегодня, 5 января экстренное совещание по обсуждению массовых протестов в Иране.

3 января в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о прекращении антиправительственных акций.

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.