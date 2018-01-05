«Победу» в Беларусь пустили, но без прибыльного рейса Минск - Москва 7 5.01.2018, 18:43

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Российский лоукостер получил аккредитацию на полеты Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель.

Российский лоукостер «Победа» получил аккредитацию на полеты Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель, сообщил БелТА директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимир Костин.

«Действительно российская авиакомпания «Победа» в декабре 2017 года получила аккредитацию на две линии: Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель. Авиакомпания выполнила необходимые условия и прошла аккредитацию в соответствии с нашими авиационными правилами», - пояснил Владимир Костин.

Таким образом, более чем двухлетняя история принесла плоды российской стороне. Однако договориться удалось не в полном объеме - маршрута Москва - Минск в расписании нет. А это как раз то направление, с которым «Победа» изначально шла в Беларусь.

Еще в конце 2015-го года россияне предложили на рассмотрение белорусской стороне свои тарифы, однако в Минске от их услуг отказались, посчитав, что это может дестабилизировать ситуацию. Оказалось, что лоукостер предлагает цены существенно ниже, чем у конкурентов. Чтобы получить доступ к маршруту, требовалось одобрение от местного перевозчика - «Белавиа».

Наиболее востребованные перелеты в сообщении между Беларусью и Россией - по маршруту Минск - Москва. Билет в одну сторону на рейсы «Аэрофлота» стоит в среднем 60 евро, «Белавиа» - от 50 евро. «Победа» изначально готова была возить в Москву и обратно фактически за треть от упомянутых сумм - до 20 евро.