Китай ограничит экспорт нефти в КНДР 1 5.01.2018, 18:57

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Ограничения вводятся в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

В частности, речь идет об ограничении экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, Китай полностью прекращает экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, а также промышленного оборудования и транспортных средств, передает newsru.com.

Ограничения вводятся в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. "С 23 декабря 2017 года по 22 декабря 2018 года в течение 12 месяцев экспорт нефти каждой страны - члена ООН не должен превышать четырех миллионов баррелей или 525 тысяч тонн нефти. Экспорт нефтепродуктов в КНДР с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года не должен превышать 500 тысяч баррелей", - напоминается в сообщении.

В нем отмечается, что данные меры вступят в силу с 6 января.

В конце декабря прошлого года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2397 о новых санкциях в отношении Северной Кореи. Такой шаг был предпринят в ответ на очередной ракетный запуск со стороны КНДР.

Санкции подразумевали сокращение поставок нефти Северной Корее вплоть до 90%. Россия, хоть и поддержала документ, выразила недовольство тем, как велось согласование американского проекта резолюции.

На днях в связи с поставками нефти в КНДР разгорелся скандал, в центре которого оказался Китай. Президент США Дональд Трамп обвинил власти КНР в нарушении резолюции ООН, а также пригрозил Пекину ужесточить подход к торговле между двумя странами. Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что намерен значительно увеличить пошлины на экспортируемые Китаем в США товары.

На этом фоне газета The Washington Post сообщила, что Китай помешал Вашингтону внести в черный список 10 кораблей, которые, по заявлению Совбеза ООН, нарушили блокаду Северной Кореи.