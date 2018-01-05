Могилевчанин украл из магазина сыр и колбасу 29 5.01.2018, 19:18

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Колбасу и сыр житель Могилева украл за три часа до Нового года.

За три часа до Нового года могилевчанин унес из магазина на улице Терехина колбасу и сыр на сумму 13,5 рублей, передает mogilev.online.

Как рассказал заместитель командира роты Октябрьского (г. Могилева) отдела Департамента охраны Николай Бибиков, это заметил охранник и попытался задержать злоумышленника. Однако тот оттолкнул его и убежал.

Прибывшие по вызову тревожной кнопки сотрудники группы задержания просмотрели записи камер видеонаблюдения и распечатали фотографии подозреваемого, опросили работников магазина и жильцов близлежащих домов.

К утру 1 января личность мужчины установили. Им оказался местный житель, проживающий в доме неподалеку. К этому времени он успел слегка изменить внешность — подстригся наголо.+

Выяснилось, что 31 декабря ранее не судимый подозреваемый заходил еще в один магазин и ушел оттуда с палкой колбасы, не заплатив. Похищенный сыр изъяли, а колбаса уже была съедена.

Возбуждено уголовное дело.