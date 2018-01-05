Даля Грибаускайте - премьеру Литвы: В случае с РФ экономика от политики неотделима 4 5.01.2018, 19:27

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Даля Грибаускайте

Президент Литвы раскритиковала заявление премьера о возможности возобновить экономическое сотрудничество Литвы и РФ.

Президент Литвы Даля Грибаускайте называет безответственным высказывание премьера Саулюса Сквернялиса о возможности возобновить работу двухсторонней комиссии по межправительственному сотрудничеству Литвы и России.

Глава литовского государства отмечает, что важнейшие стратегические вопросы в сферах энергетики, транспорта и торговли должны решаться при участии ведомств Евросоюза, передает delfi.lt.

"Важнейшие стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли решаются с привлечением веса ведомств ЕС. По этой причине сейчас нецелесообразно оживлять деятельность двухсторонней комиссии, а с точки зрения национальной безопасности безответственно", - заявила президент Литвы.

По ее словам, двухсторонние политические контакты на высшем уровне могут происходить со странами, демонстрирующими дружеские отношения.

"Между тем, Россия нарушает нормы международного права, осуществляет агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику в отношении соседей. Было бы наивным представлять, что с этой страной возможны экономические отношения, отделенные от политики. Россия всегда использовала энергетику, торговлю и прочие инструменты в качестве мер политического давления и оказания влияния на другие страны. Наш прежний опыт это лишь подтверждает", - сказала президент Литвы.

Ее позицию BNS передала пресс-служба президента Литвы.

Об этом Грибаускайте заявила спустя несколько часов после утверждений премьера Сквернялиса о том, что шесть лет не собиравшаяся на заседания литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность. При этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пока с осторожностью оценивает такую возможность.

Литовский премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, уверен, что диалог Литвы и России мог бы охватывать вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, проблемы перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области РФ.