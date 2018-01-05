Видеофакт: Анастасия Волочкова на шпагате съехала с лестницы

Видеофакт: Анастасия Волочкова на шпагате съехала с лестницы11
- 5.01.2018, 19:46
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Видео на несколько часов собрало более 400 тысяч лайков.
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей Instagram-странице видео, в котором показала, как съезжает по мраморной лестнице на шпагате.
Ролик за несколько часов собрал более 400 тысяч лайков.
«Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих... Даже богатых деньгами…», - отметила танцовщица в комментарии к видео.
Также она добавила, что умеет радоваться, как ребенок, и поняла, для чего нужна в ее доме лестница.
Мои дорогие. Чувствую сердцем, что вас будоражат фото и видео личные и домашние. Просто человеческие, на самом деле. Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих... Даже богатых деньгами.. А мне о другом хотелось бы настрочить.. Красота Величия-в малом.. А эта малость-Любовь! И СВОБОДА! Которая тоже не всем доступна.. А ещё.. Смелость в ПОСТУПКАХ, В ДОБРОТЕ И В ЧЕСТНОСТИ.. БЕРЕГИТЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО! А я не перестану вас радовать и восхищать. Потому что я люблю и любима, и потому, что я сама умею радоваться, как ребенок . И теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моём доме. 😂#анастасияволочкова #волочкова #дом #радость #любовь #красота #ниднябезшпагата #шпагат2018 #шпагатволочковой