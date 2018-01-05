Видеофакт: Анастасия Волочкова на шпагате съехала с лестницы 11 5.01.2018, 19:46

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Анастасия Волочкова

Видео на несколько часов собрало более 400 тысяч лайков.

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей Instagram-странице видео, в котором показала, как съезжает по мраморной лестнице на шпагате.

Ролик за несколько часов собрал более 400 тысяч лайков.

«Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих... Даже богатых деньгами…», - отметила танцовщица в комментарии к видео.

Также она добавила, что умеет радоваться, как ребенок, и поняла, для чего нужна в ее доме лестница.