Год биткоина: Чем закончилась криптовалютная революция 3 Григорий Клумов, Forbes.ru

5.01.2018, 20:10

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В 2017 году к биткоину и другим криптовалютам было приковано всеобщее внимание.

Уходящий год сыграл огромную роль в становлении криптовалютного рынка. Если 2013 был годом мирового триумфа биткоина, то 2017 можно назвать годом триумфа рынка цифровых активов как единого явления со множеством валют и других элементов. Именно в 2017 году множество людей узнало, что биткоин — не только не единственная, но, возможно, даже не самая перспективная криптовалюта: альткоины могут составлять ему реальную конкуренцию. Всего за 2017 год курс и капитализация биткоина выросли примерно в 20 раз (по данным на конец года), а капитализация всего крипторынка — в 34 раза.

Обновление трехлетнего рекорда и китайский демарш

Последние дни 2016 года были отмечены быстрым ростом курса биткоина. Но цена его ещё оставалась ниже, чем в рекордные дни декабря 2013. Поэтому 2017 год начался с интриги: будет ли побит рекорд в январе? Ответ оказался положительным: заветная 1000-долларовая планка была второй раз в истории преодолена. 6 января новый рекорд курса биткоина составил $1100.

Но инвесторы радовались недолго. 7 января Народный банк Китая сообщил о планах проверок на крупнейших криптовалютных биржах. К 12 января курс биткоина откатился до $770, потеряв 30%. Биржи активно пошли на сотрудничество с властями и еще несколько месяцев усложняли жизнь инвесторам — регулярно приостанавливая торговлю, вводя новые комиссии, усложняя вывод средств, а то и надолго запрещая его под предлогом обновления оборудования.

Биткоин выдержал удар, постепенно восстановив позиции к концу февраля. Но Китай, еще недавно считавшийся абсолютным лидером рынка, радикально ухудшил свои позиции. В 2016 году на долю Китая приходилось порой выше 90% всех сделок с биткоином, а после январских событий эта доля почти перестала подниматься выше 20%.

Рост курса и капитализации биткоина (BTC) в 2017 году (здесь и далее данные coinmarketcap.com)

Март. Отказ регистрации ETF и продолжение роста биткоина

Уже несколько лет отношения между государствами и криптовалютами неопределенны. Кому-то из идеалистов крипторынка нравится его «протестное» внегосударственное положение, но реалисты понимают, что между криптоэкономикой и традиционной экономикой надо наводить мосты. В том числе — чтобы уберечься от событий типа тех, что зимой произошли в Китае. И если сами криптовалюты не признаны государством, то можно попробовать создать зависящие от их курсов классические финансовые инструменты и торговать ими по нынешним законам фондового рынка. На внебиржевом рынке такие инструменты существуют еще с 2012 года, когда компания Exante запустила отслеживающий биткоин-фонд (цена пая которого равна цене биткоина). Но активистам биткоина хотелось и официального биржевого признания. С этой целью братья Уинклевосс разработали проект биткоин-ETF — такого же отслеживающего фонда, но торгующегося на бирже как обычная акция. Это привлекло бы к биткоину множество классических инвесторов, подстегнуло бы его курс и означало бы частичное официальное признание.

К сожалению, 10 марта американская Комиссия по ценным бумагам и биржам отказала братьям в регистрации ETF. Причем отказала в формулировках, которые не оставляли сомнения: проблемой является не конкретный проект ETF, а сам биткоин с его децентрализацией и «неуправляемостью». Американское правительство не готово помогать его развитию и не считает его инструментом, с которым стоит иметь дело.

Впрочем, биткоин отреагировал на это удивительно мягко. 10 марта его курс упал с $1250 до $1100, но уже к 15 марта восстановил позиции. С 16 до 25 марта произошёл более глубокий спад до $900, но и он был отыгран к 11 апреля.

Апрель. Японская легализация криптовалют

Если американское руководство в марте официально отказало биткоину в доверии, то в апреле, словно отыгрывая роль «хорошего полицейского», неожиданно либеральную позицию в этом вопросе заняла Япония. 1 апреля в ней вступил в действие закон, приравнивающий все криптовалюты к обычным деньгам и легализующий их оборот.

Принятие закона стало для инвесторов важнейшим прецедентом: крупное государство одним актом легализовало явление, которое до этого обычно считали «требующим очень осторожного юридического подхода», а то и прямым «врагом государства». Япония показала, что все может быть проще. И, возможно, ее примеру последуют другие страны.

Как ни странно, как и в марте, рынок отреагировал на новость вяло. Новый серьезный рост биткоина и других криптовалют начался лишь в конце месяца. Поэтому до сих пор среди экспертов нет единого мнения, насколько велика была роль Японии в дальнейших событиях, которые изменили крипторынок навсегда.

Май. Триумф альткоинов и проект реформы биткоина

Благодаря ли японскому закону, или просто от накопления критической массы доверия инвесторов, в мае произошло, пожалуй, главное криптовалютное событие года: беспрецедентный рост множества валют.

24 апреля биткоин стоил те же $1250, что и 10 марта. Но к 24 мая он подорожал до $2700 — более, чем вдвое. Эти темпы напомнили 2013 и более ранние годы. Капитализация биткоина выросла с $20 до $44 млрд. Но еще сильнее выстрелили альткоины. Их суммарная капитализация за те же дни выросла с $10 до $46 млрд! Курсы отдельных альткоинов выросли на порядок: Stellar Lumens — в 8 раз, LuckChain — в 10 раз, Bytecoin и Reddcoin — в 11 раз. Впервые в истории суммарная капитализация альткоинов превысила капитализацию биткоина. Широкая общественность поняла, что альткоины — не просто тень биткоина, но его реальные конкуренты.

Сам же биткоин в дни ажиотажа хотя и вырос, но ярко показал одну из своих технических проблем: низкую пропускную способность сети. В мае время его некоторых транзакций достигало нескольких суток. Довольно консервативное биткоин-сообщество было вынуждено принять решение об изменении протокола (хардфорке) валюты с целью увеличения пропускной способности сети. После долгих дебатов 23 мая ряд ключевых авторитетов сообщества подписали Нью-Йоркское соглашение о двухэтапной реформе BTC: в августе в BTC вводится технология SegWit, позволяющая проводить множество транзакций «в обход» блокчейна валюты, а в ноябре размер блоков блокчейна увеличивается вдвое — с 1 MB до 2 MB. Реформа была названа SegWit2x, и ее реализация серьёзно повлияла на события второй половины 2017 года.

Рост суммарной капитализации альткоинов в 2017 году

Июнь-июль. Эфир против биткоина

Если в мае впервые в истории биткоин был «побит» суммарной массой альткоинов, то в июне среди альткоинов нашёлся «герой», почти повторивший подвиг в одиночку: криптовалюта эфир (Ethereum, ETH). Рост большинства альткоинов после 25 мая сменился просадкой и балансированием чуть ниже майского рекорда, но эфир продолжил бить рекорды. За полтора месяца с 24 апреля до 13 июня он подорожал с $50 до $400, а его капитализация выросла с $4,5 млрд до $37,1 млрд. Капитализация же биткоина в этот день откатилась до $38,9 млрд. Таким образом, две голубые фишки рынка цифровых активов почти соприкоснулись в стоимости.

Эфиру не хватило лишь 5%, чтобы побить капитализацию биткоина. В последующие дни его курс просел, а курс биткоина вновь вырос. Но для репутации валюты это в любом случае стало принципиальным событием. Эфир во весь голос заявил о себе как о главном конкуренте биткоина — причем имеющем более продвинутые технические характеристики. В частности, гораздо большую пропускную способность сети, позволившую избежать неприятностей, какие были у биткоина в мае.

Интересно, что незадолго до рекорда, 2 июня, создатель эфира Виталик Бутерин встретился в Санкт-Петербурге с президентом Владимиром Путиным, поговорив с ним о перспективах использования своих разработок в России.

Рост курса и капитализации эфира (ETH) в 2017 году

Август. Хардфорк биткоина и появление биткоин-кэш

В августе состоялась первая часть реформы BTC — введение в нем поддержки SegWit. И хотя реформу поддержало большинство майнеров, в биткоин-сообществе осталась часть несогласных, которые выступали за другие методы ускорения транзакций. Они считали, что SegWit — это отход от изначальных принципов биткоина, описанных его автором Сатоши Накамото в 2008 году. По их мнению, вся информация о платежах должна и дальше записываться в блокчейн валюты, но его блок надо радикально увеличить: не в 2, а в 8 раз — с 1 MB до 8 MB. Эти идеи они воплотили в своей новой версии биткоина, которая получила название Bitcoin Cash (BCH).

Громкий хардфорк биткоина, да еще и с разделением на две валюты — обновленный BTC и совсем новый BCH — пугал непрофессионалов. Многие допускали, что курс биткоина может рухнуть. Но этого не произошло. Курс BTC продолжил рост, установив 2 сентября новый рекорд — $4850. Его капитализация дошла до $80 млрд, вновь оставив далеко позади эфир и другие альткоины. Курс BCH тоже продемонстрировал положительный тренд. Его начальная цена составляла порядка $300, а к 19 августа превысила $900. Капитализация новой валюты в этот момент составила $15 млрд — третье место в мировом рейтинге криптовалют.

Сентябрь-октябрь. Новый удар Китая. Кто спас биткоин?

Из всех месяцев 2017 года сентябрь выдался, пожалуй, самым неблагоприятным для крипторынка. Китай долго был его неформальным лидером. Но отношения руководства этой страны с криптовалютами сложны и непрозрачны. Зимой, как мы уже сказали, Народный банк Китая своими действиями обрушил курс BTC на 30% и почти на 80% — долю Китая в мировой торговле этой валютой. В конце мая ситуация на китайских биржах смягчилась, запреты на вывод средств прекратились. Летом высокопоставленные чиновники минфина и центробанка КНР позволяли себе весьма либеральные высказывания, и казалось, что теперь политика этой страны станет дружественнее к крипторынку. Но в сентябре китайское руководство смогло обвалить его даже сильнее, чем в январе.

4 сентября оно полностью запретило привлечение инвестиционных средств методом ICO, столь набравшего популярность в первой половине 2017 года и ставшего важной частью криптовалютного рынка. Именно через ICO в 2014 году были собраны средства, например, на создание валюты эфир, а летом 2017 года рынок ICO даже обогнал рынок традиционного венчурного капитала. Курсы криптовалют после запрета начали падать, но Китай не стал ждать дна. 11 сентября он нанес рынку второй удар, заявив о намерении закрыть на своей территории криптовалютные биржи, среди которых — крупнейшие в мире OKCoin и Huobi.

К 15 сентября курс биткоина упал ниже $3000, а капитализация — до $50 млрд. Суммарное падение за 2 недели составило почти 40%. Капитализация альткоинов за тот же период свалилась с $97 млрд до примерно тех же $50 млрд, то есть почти вдвое. Общее падение рынка криптовалют составило 45%. Для сравнения, примерно на столько же упал американский рынок акций в 2008 году во время ипотечного кризиса.

Впрочем, у крипторынка свои законы, и кризисы здесь порой кончаются так же быстро, как и начинаются. 12-15 сентября администрации китайских бирж встретились с китайским руководством и «выяснили», что произошло недопонимание. Китай «вовсе не намеревался» закрыть биржи, а хотел лишь запретить торговлю парами криптовалют к юаню. Не все детали переговоров были озвучены публично, но рынок вздохнул свободно, и уже 16 сентября биткоин подорожал до $3800. А в октябре полностью восстановил позиции, начав ставить новые рекорды. Примерно так же, хотя и более вяло, отреагировали и альткоины.

Ноябрь. Кризис репутации биткоина и выстрел Bitcoin Cash

На фоне китайских катаклизмов многие рядовые инвесторы забыли, что августовский хардфорк BTC был лишь первой фазой реформы SegWit2x. В BTC была введена поддержка SegWit, но блок блокчейна сохранил прежний размер 1 MB. Вторая фаза — увеличение блока до 2 MB — была намечена на ноябрь. Но оказалось, что значительная часть биткоин-сообщества, включая некоторых «подписантов» Нью-Йоркского соглашения, теперь считает это ненужным. Появилась идея нового разделения BTC на две валюты — с 1 MB и 2 MB блоками. И до конца было неясно, какую ветку обозначить как BTC, а какую — BT1 или BT2.

Раскол сообщества и неразбериха с обозначениями могли тяжело ударить по репутации биткоина и даже парализовать работу платежных систем. Теоретически, эскалация скандала могла обрушить курс валюты не хуже, чем это сделал Китай. Поэтому 8 ноября разработчики и ряд других ключевых игроков отменили хардфорк. Официальный августовский BTC остался единым и неизменным — с размером блока 1 MB.

Отмена хардфорка была в той ситуации меньшим злом — но все же не благом. Репутация сообщества была отчасти сохранена, но несколько авторитетных криптовалютных активистов высказались, что отказ от увеличения блока обрекает BTC на повторение проблем со скоростью транзакций. По их мнению, сообщество BTC себя дискредитировало, погрязло в интригах и разучилось принимать важные решения. При этом, уже сейчас официальному Bitcoin (BTC) есть замена — Bitcoin Cash (BCH), который имеет отличный запас пропускной способности сети и технически даже ближе к изначальному биткоину.

Как результат, BCH, который к концу октября подешевел до $300, вышел в беспрецедентный рост и к 12 ноября достиг $2400. По графикам было видно, что это не просто рост, а переток капиталов от BTC. Впрочем, вскоре ажиотаж утих, курс BTC вновь начал расти, а курс BCH откатился до $1200-1300. Но к концу месяца он опять вышел в рост и уже не возвращался к уровням августа-октября.

Ноябрьские события показали, что у BTC теперь не один, а целых два серьезных конкурента — ETH и BCH. Причем если на стороне ETH лишь технические преимущества, то на стороне BCH — также высокое сходство кода с изначальным BTC. При прочих равных условиях, если кто-то решит добавить в биткоиновый платежный сервис поддержку других валют, то для BCH сделать это будет особенно просто. После чего его высокие технические характеристики (быстрые платежи, низкие комиссии) станут очевидны широкой аудитории.

Рост курса и капитализации биткоин-кэш (BCH) в 2017 году

Декабрь. Фьючерсы на биткоин и рекордны рост рынка

10 и 18 декабря произошли события, открывшие в истории криптовалютного рынка новую страницу и затмившие ноябрьские скандалы. Чикагская биржа опционов (CBOE), а затем Чикагская товарная биржа (CME, крупнейшая в мире), ввели фьючерс на биткоин. Им удалось сделать то, что не получилось в марте у Уинклевоссов: сделать торги биткоином доступными классическим фондовым инвесторам.

Биткоин так и не получил в США признания как валюта, но это оказалось не обязательным для торговли фьючерсами на него. Есть фьючерсы на нефть, зерно, другие биржевые товары — а также на абстрактные рыночные величины типа индекса Dow Jones. Аналогично, для чикагских бирж было не так важно, чем на самом деле является биткоин: главное, что у него есть рыночный курс, величина которого может быть предметом для ставок.

На этот раз, американское правительство проглотило «пилюлю» и не стало запрещать инициативу. Биржевое признание биткоина оказало весьма позитивное влияние на весь криптовалютный рынок. Во-первых, потому что теперь биткоином могут торговать крупные финансовые игроки, привыкшие к регламентированным правилам классических бирж и опасавшиеся нерегулируемого криптовалтного рынка. Введение фьючерсов на другие криптовалюты — вероятно, теперь лишь вопрос времени. Во-вторых, потому что после такого прецедента западным государствам будет гораздо труднее делать шаги в обратном направлении. На стороне криптовалют теперь не только диванные трейдеры и идейные анархисты, но и крупнейшие мировые финансовые игроки. С которыми государство вынуждено считаться.

Вероятно, понимая это, CBOE приготовила проект нескольких новых ETF на основе биткоина. И возможно, менее года спустя после мартовского отклонения ETF Уинклевоссов, американское государство будет вынуждено сменить позицию и разрешить аналогичные ETF.

На момент написания статьи (19 декабря) курс биткоина составляет около $19000, а его капитализация — около $320 млрд. Таким образом, за год эти величины выросли примерно в 20 раз. А капитализация всего криптовалютного рынка — более, чем в 34 раза. И этот рост продолжается.

Итог

В 2017 году произошло много интересных событий в мире криптовалют. Но пожалуй, главное из них — практическое доказательство высокой устойчивости нового рынка к катаклизмам. И хорошие, и плохие новости привлекали внимание новых людей к криптоактивам, в среднем играя им в плюс. И пока в криптовалютный рынок вовлечено подавляющее меньшинство населения Земли, у него есть запас роста. Этот глобальный фактор оказался гораздо важнее, чем скандалы вокруг отдельных криптовалют.

Пожалуй, единственный игрок, который теперь может долгосрочно обвалить крипторынок — это государство. Причем далеко не любое, а только очень крупное — такое, как США или Китай. Если бы руководства ведущих держав всерьез объединились против неудобного рынка и объявили ему настоящую войну — не только с закрытием бирж, но и с репрессиями против рядовых пользователей — только тогда значительная часть инвесторов была бы вынуждена перевести средства в другие активы и на время забыть о прогрессивной, но запрещенной, технологии. Однако, после чикагских событий такой поворот кажется все менее вероятным. В криптовалютный рынок вовлекается все больше представителей крупного классического бизнеса, часто связанного с государством. И если когда-то в криптовалютах чиновники видели лишь угрозу, то теперь многие сами зарабатывают на них.

Григорий Клумов, Forbes.ru