На шоп-туры в Польшу и Литву - по брони: на границе появится электронная очередь 3 5.01.2018, 20:16

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До конца этого года еще семь пунктов пропуска будут оборудованы электронной очередью.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте pravo.by и вступает в силу через 10 дней после его опубликования. Также постановление регулирует право внеочередного проезда через границу.

До 31 декабря 2018 года еще семь пунктов пропуска оборудуют системой электронной очереди. Новведение появится в пунктах пропуска «Урбаны» — на границе с Латвией, в «Каменном Логе», «Привалке» и «Беняконях» — на границе с Литвой, «Новой Гуте» — на границе с Украиной, «Берестовице» и «Брузгах» — на границе с Польшей.

Еще одно важное новведение — электронную очередь можно будет оформить в зоне ожидания. Такая система уже действует в пункте пропуска «Котловка», скоро появится и в пункте пропуска «Брест». Позже на сайте «Белтаможсервиса» появятся контактные телефоны для уточнения информации.

Размер платы за бронирование в системе электронной очереди составляет одну базовую величину (24,5 рубля) за каждое транспортное средство. До вступления в силу постановления (до 12 января) действуют старые правила — 1 базовая величина за грузовое транспортное средство, 1 базовая величина для легковушек в праздничные дни и 0,8 базовой величины в будни. Добавим, что система электронной очереди определяет лишь время въезда в пункт пропуска. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит в установленном порядке.

Кроме этого, постановление регулирует первоочередность проезда в пунктах пропуска, не оборудованных электронной очередью. Так без очереди могут проезжать граждане, постоянно проживающие за пределами Беларуси, имеющие там собственность, находятся за пределами нашей страны 183 дня в году и более, обучаются или работают, участвуют в международных конференциях за границей, осуществляют внешнеторговую деятельность, получают медпомощь, имеют родственников за пределами страны, выезжают к местам захоронения родственников, осуществляют выездной туризм или имеют приглашение от иностранной огранизации.