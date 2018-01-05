Четыре сценария развития событий в Иране 2 Сергей Таран

5.01.2018, 20:18

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Интрига не в том, победит ли революция в Иране, а в том, что будет после.

1) Сирийский сценарий. Развал страны по этно / регион / религиозному признакам. Запад должен думать как над внешней военной миссией, так и над сдерживанием мигрантов,которые будут подыгрывать врагам ЕС.

2) Иракский сценарий. Формально избранное правительство единой страны проводит лояльную к Западу политику, но требует взамен значительной внешней, и в частности, военной, поддержки.

3) Закручивание гаек. После устранения умеренной части иранского руководства к власти приходят еще большие теократы. Запад должен думать над сдерживанием режима, особенно его ядерной программы.

4) Либерализация. Попытки либерализовать страну уже были в 1960-х. В теории идеальный, но маловероятный сценарий. Потому что для реализации нужна не только армия, а люди, способные реформировать страну по западному образцу.

Мир, очевидно, рассматривает все эти сценарии. А если не рассматривает, то тем хуже для мира.

Сергей Таран, inforesist.org